Dólar hoy abrió $3.072, casi $29 por debajo de la TRM: ¿se mantendrá a la baja?

El dólar opera este viernes cerca de los niveles más altos de la semana, en una jornada marcada por la publicación de nuevos datos de inflación en Estados Unidos y por la volatilidad de los precios del petróleo, en medio de las tensiones en Oriente Medio.
La jornada comenzó con los mercados atentos a los datos de precios publicados a las 7:30 a. m. El índice de precios al productor (IPP) registró un aumento superior a 0,4% en agosto, mientras que el indicador avanzó 2,4% en términos interanuales.
El dato llega en un momento de especial atención sobre las presiones inflacionarias, particularmente por el comportamiento de los precios de la energía. El repunte de los costos del petróleo añade incertidumbre sobre la trayectoria de la inflación estadounidense y sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal en materia de tasas de interés.
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