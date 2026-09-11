Dólar hoy abrió $3.072, casi $29 por debajo de la TRM: ¿se mantendrá a la baja?

El dólar opera este viernes cerca de los niveles más altos de la semana, en una jornada marcada por la publicación de nuevos datos de inflación en Estados Unidos y por la volatilidad de los precios del petróleo, en medio de las tensiones en Oriente Medio. La jornada comenzó con los mercados atentos a los datos de precios publicados a las 7:30 a. m. El índice de precios al productor (IPP) registró un aumento superior a 0,4% en agosto, mientras que el indicador avanzó 2,4% en términos interanuales. El dato llega en un momento de especial atención sobre las presiones inflacionarias, particularmente por el comportamiento de los precios de la energía. El repunte de los costos del petróleo añade incertidumbre sobre la trayectoria de la inflación estadounidense y sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal en materia de tasas de interés. Puede leer: El dólar acumula una caída de 17% este 2026, ¿qué estrategias usan los exportadores para superar la revaluación?

El dólar abrió por debajo de $3.100

En el mercado colombiano, la divisa abrió en $3.072,06, con una caída de $28,94 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este viernes se ubicó en $3.101. Durante las primeras horas de negociación, el dólar tocó un mínimo de $3.068 y posteriormente alcanzó un máximo de $3.075,10. Hasta ese momento se habían realizado 38 transacciones por un monto de US$22 millones. El comportamiento contrasta con el de la jornada anterior, cuando la divisa se mantuvo prácticamente estable y registró una volatilidad de apenas $2,49 frente a la TRM. Sin embargo, el mercado sigue incorporando el efecto de los nuevos datos de precios en Estados Unidos. El avance de los precios al productor durante agosto, acompañado por la recuperación de los costos de la energía, refuerza la preocupación sobre la persistencia de las presiones inflacionarias. Esto es relevante para el dólar porque una inflación más resistente puede reducir el margen de maniobra de la Reserva Federal para recortar las tasas de interés. Si los mercados anticipan que las tasas permanecerán elevadas durante más tiempo, la moneda estadounidense puede encontrar respaldo frente a otras divisas. A este escenario se suma el comportamiento del petróleo, que durante la semana ha estado condicionado por el riesgo de una interrupción del suministro desde Oriente Medio. Lea también: Dólar cierra hoy la jornada con tendencia bajista y ya se cotiza por debajo de los $3.100

Petróleo corrige, pero sigue con fuerte avance semanal

Los precios internacionales del petróleo bajaron durante la jornada, aunque todavía acumulan una subida superior a 7% en la semana, según datos reportados por Reuters. El Brent retrocedió US$3,75, equivalentes a cerca de 3,48%, hasta US$103,88 por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos, cayó US$3,33 y se ubicó en US$99,15. La caída se produjo después de que ambos referenciales alcanzaran durante las primeras horas de negociación sus niveles más altos desde mediados de mayo. El movimiento refleja la elevada sensibilidad que tiene actualmente el mercado petrolero frente a cualquier señal relacionada con el conflicto en Oriente Medio. El jueves, tanto el Brent como el WTI habían registrado avances superiores a 6%. Una parte de las ganancias iniciales se revirtió después de que Financial Times informara que ministros de Asuntos Exteriores de países de Oriente Medio estarían buscando un acuerdo temporal con Irán para gestionar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. La posibilidad de una salida temporal a las restricciones sobre el transporte marítimo redujo parcialmente el temor a una interrupción prolongada del suministro y llevó a los operadores a recoger parte de las ganancias acumuladas. Le puede interesar: Dólar vuelve a caer: cerró en $3.118 y vuelve la atención sobre inflación, tasas y petróleo

Ormuz, en el centro de la presión sobre el mercado

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de atención para los mercados energéticos. Antes del comienzo de la guerra con Irán a finales de febrero, por esta vía transitaba aproximadamente una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo y gas natural licuado, según datos citados por Reuters. La tensión aumentó después de que Irán afirmara que había atacado diez buques cerca del estrecho el miércoles, tras un ataque de Estados Unidos contra cinco petroleros iraníes. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, además, advirtió que intensificaría su respuesta ante nuevos ataques. El tránsito marítimo también muestra el impacto de la situación. Los datos preliminares de seguimiento de buques indican que el jueves pasaron siete embarcaciones por el estrecho, frente a 11 el día anterior y un promedio de 15 durante los diez días anteriores. A este escenario se suma la situación en el mar Rojo. Los hutíes, alineados con Irán, tomaron el control del puerto yemení de Mocha el jueves, lo que agrega otro foco de presión sobre las rutas utilizadas para el transporte internacional de hidrocarburos. Por eso, aunque el petróleo corrigió durante la jornada, el mercado continúa incorporando una prima de riesgo por una eventual interrupción prolongada de los flujos de crudo y combustibles desde Oriente Medio. La Agencia Internacional de la Energía también anticipa un escenario de menor crecimiento tanto de la oferta como de la demanda mundial de petróleo este año frente a sus previsiones anteriores. Además, la falta de avances para poner fin al conflicto con Irán podría retrasar hasta 2027 el retorno de los flujos de Oriente Medio a condiciones normales. Así, el mercado enfrenta dos fuerzas contrapuestas: por un lado, las señales de una posible negociación que pueden moderar la presión sobre el petróleo; y, por otro, un conflicto que mantiene elevado el riesgo de interrupciones en una de las principales rutas energéticas del mundo. Para el dólar, la combinación es especialmente relevante. Un petróleo elevado puede alimentar las presiones inflacionarias en Estados Unidos, mientras que una inflación más persistente puede llevar a los inversionistas a esperar tasas de interés altas durante más tiempo. Esa expectativa mantiene la atención sobre la Reserva Federal y puede seguir generando movimientos en los mercados cambiarios. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: