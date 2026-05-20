Odinsa Vías defiende proyecto Conexión Centro y pide respetar evaluación técnica de la ANI

Odinsa Vías salió al paso de las versiones sobre un posible rechazo de la Iniciativa Privada (IP) Conexión Centro y aseguró que, hasta el momento, no ha recibido ninguna comunicación oficial de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre una decisión definitiva frente al proyecto vial para el Eje Cafetero.
La compañía, originadora de la iniciativa, reaccionó a declaraciones de representantes del Gobierno Nacional conocidas a través de medios de comunicación y de actas públicas de mesas de concertación instaladas con manifestantes que mantienen presencia en peajes del Eje Cafetero.