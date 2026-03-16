Gilinski confirma que Nutresa “adelgazó” varios productos de su portafolio, ¿cuáles son?

El valor de todas las acciones de Nutresa suma hoy $137,4 billones, cifra superior en 1,2 veces a la capitalización bursátil de Ecopetrol, que es de $107,5 billones.

En palabras de Jaime Gilinski, principal accionista y presidente del holding de alimentos, el desempeño de la compañía en 2025 fue “espectacular”, lo que se reflejó en unos ingresos de $20,6 billones y unas utilidades de $1,2 billones. Pese a la magnitud de los números, por decisión de la asamblea de accionistas celebrada ayer en Medellín no se repartirán dividendos, y los recursos irán a una reserva para la recompra de acciones de aquí al año 2028, determinación que se pidió fuera reconsiderada por un par de accionistas minoritarios que intervinieron en la asamblea. Ante esos planteamientos, Gilinski, que posee el 84,6% de las acciones de Nutresa, comentó que se va a revisar qué se podría hacer, aunque se declaró partidario de avanzar en la recompra accionaria en los próximos años, porque según destacó la actual administración, liderada por él y su hijo Gabriel Gilinski, ya están pensando en la Nutresa de 2035 o del año 2040.

La reducción de los productos de Nutresa

En la presentación del informe de gestión, el banquero quien mediante una serie de Ofertas Públicas de Adquisición se hizo con el control del grupo de alimentos paisa, resaltó el reposicionamiento de la chocolatina Jet ofreciéndola a $1.000.

Según expresó, con esta movida se impulsa “la asequibilidad de este producto tan icónico para los colombianos de distintas generaciones”. Igualmente, precisó que a través de “desgramajes y la reformulación de ingredientes de los productos”, se mantuvo la presencia de varias marcas de Nutresa en los hogares, ofreciendo opciones más accesibles y nutritivas a los consumidores. Pero, ¿qué significan exactamente esos procesos de desgramajes y reformulaciones? Fuentes de la empresa consultadas por este diario explicaron que, en efecto, se trata de iniciativas que apuntan a rebajar la cantidad o gramaje de algunos productos. Es así como la tradicional chocolatina Jet que hasta hace algún tiempo era de 12 gramos bajó a 11 gramos, y este tipo de reducciones, poco perceptibles para los compradores, también se aplican a algunas carnes frías y embutidos.

Voceros sindicales, por su parte, aseguraron que esas mermas que parecieran intrascendentes para el consumidor final se extienden al portafolio de galletas, café y chocolates, generando millonarios ahorros y ganancias para la holding. Tenderos consultados en Medellín y Bogotá afirmaron que han observado rebajas de precios en algunos productos, al igual que disminuciones en los gramajes de pastillas de chocolate y en algunas presentaciones de café. Un vistazo a los catálogos de Novaventa de los años 2021 y de este 2026 también permite constatar los sutiles cambios en los gramajes de algunos productos de Nutresa.

Otras decisiones de la asamblea de Nutresa

Con la mayoría accionaria del Grupo Gilinski, la plancha propuesta para elegir la junta directiva de Nutresa fue aprobada, quedando integrada por Jaime Gilinski, su hijo Gabriel y Ángela Tafur como miembros patrimoniales. Mientras que Camilo Martínez y Ximena Lombana actuarán como miembros independientes.