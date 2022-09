Tras sus respectivas intervenciones en el Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), tanto el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, como la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, afirmaron que la propuesta del gremio de crear un fondo de estabilización para los servicios públicos no es viable.

Así, frente al tema, Ocampo afirmó que ni en la Reforma Tributaria, que se tramita en el Congreso, ni en el presupuesto de la Nación están contemplados recursos para dicho fondo.

“Hay un tema general de cómo se moderan esos aumentos de tarifas nacionales que es muy alto: del 26%. Entonces eso es algo que vamos a discutir. En todo caso, espero que no signifique recursos del Presupuesto Nacional, porque no los tenemos. Será una especie de autofinanciamiento, para retrasar los aumentos en la tarifa. Para ese fondo de estabilización no habrá recursos de la reforma tributaria”, apuntó Ocampo durante el Congreso.

Y agregó que esto será un debate en el que MinHacienda participará a través de su representante en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).