Nike sale del grupo de las 100 grandes empresas de EE. UU., tras caer 78% en Wall Street

Nike dejará en septiembre el índice S&P 100, en una nueva señal de la presión que atraviesa la compañía estadounidense, cuya acción ha perdido terreno de manera significativa frente a sus máximos históricos.
Para contexto, el S&P 100 es un índice bursátil de Estados Unidos que mide el rendimiento de 100 de las empresas más grandes, sólidas y con mayor liquidez del mercado.
El título de Nike cotiza en US$38,4 y acumula una caída de 78% desde sus máximos históricos. Aunque la compañía continuará formando parte del S&P 500, perderá su espacio dentro de una selección más concentrada de las grandes empresas estadounidenses.
La decisión fue tomada por S&P Dow Jones Indices, que explicó que “los cambios garantizan que cada índice sea más representativo de su rango de capitalización de mercado”.
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La salida no obedece a un umbral automático de capitalización bursátil. El S&P 100 reúne grandes compañías que pertenecen al S&P 500 y, para su composición, también considera factores como el tamaño, la existencia de opciones cotizadas y el equilibrio entre sectores.
En septiembre, Nike abandonará el índice junto con otras tres compañías. En su lugar ingresarán Dell (DELL), Palo Alto Networks (PANW), Arista Networks (ANET) y Sandisk (SNDK).
El cambio se produce mientras Nike intenta recuperar posiciones en categorías estratégicas, recomponer su relación con distribuidores y contener el deterioro de su negocio en China.