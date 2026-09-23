IA, robots y datos: así 100 empresas de la industria de la moda buscan competir en Medellín

La tecnología dejó de ser una promesa de futuro para ser en una herramienta valiosa para las empresas de moda. Esa es una de las principales conclusiones de la primera edición de Nextech by Colombiatex, la nueva plataforma de Inexmoda que comenzó este martes 22 de septiembre en Plaza Mayor Medellín. El evento reúne cerca de 100 expositores y espera recibir unos 5.000 compradores y visitantes especializados provenientes de más de 20 países. La oferta incluye inteligencia artificial (IA), automatización, maquinaria, software, analítica de datos, logística, trazabilidad y soluciones para el comercio digital. La apuesta de Nextech es conectar estas tecnologías con necesidades específicas de las empresas del Sistema Moda, desde el diseño y la producción hasta la distribución y la relación con los consumidores. Siga leyendo: Colombiamoda, más grande de su historia, moverá US$25 millones y reunirá a 600 marcas en Medellín

Expertos de empresas como Mercado Libre, Follow Up y GoTrendier analizaron tendencias relacionadas con experiencia de cliente, omnicanalidad y nuevos recorridos de compra.

Empresas de moda aumentan su interés por la tecnología

Las cifras de Inexmoda muestran que existe un interés creciente de las compañías por invertir en herramientas tecnológicas. De acuerdo con su Encuesta de Maquinaria y Tecnología, el 40% de las empresas consultadas planea invertir en tecnología para producción, mientras que el 33% destinará recursos a marketing y crecimiento digital. Sin embargo, la adopción todavía enfrenta obstáculos. El 54% de las empresas identifica el costo como la principal barrera para incorporar estas soluciones y el 37% señala la falta de conocimiento y acompañamiento. Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, explicó que el propósito de la nueva plataforma es que la tecnología tenga una aplicación directa en los negocios. “Nextech nace desde los desafíos que tiene el Sistema Moda y no desde la tecnología por sí sola”, señaló Díez. El directivo agregó que Colombia tiene una oportunidad para construir una industria más competitiva, siempre que la innovación se traduzca en productividad, eficiencia, velocidad y capacidad de respuesta.

La inteligencia artificial es uno de los ejes de la feria. En diseño, estas herramientas permiten acelerar la búsqueda y análisis de referencias, mientras que en producción pueden ayudar a optimizar procesos y anticipar posibles fallas. La automatización y el análisis de datos también están llegando a la cadena de suministro. La trazabilidad, por ejemplo, permite conocer el recorrido de un producto y responder a exigencias cada vez mayores de los mercados internacionales. Otro de los temas abordados durante la primera jornada fue el impacto de plataformas como Shein y Temu en el mercado de la moda. La discusión se centró en cómo el crecimiento del comercio digital transfronterizo está modificando los hábitos de consumo y las condiciones de competencia para las empresas que producen y comercializan en Colombia.

La agenda académica de Nextech también abordó la transformación del consumidor de moda y la necesidad de integrar los canales físicos y digitales.

Medellín conecta tecnología y moda