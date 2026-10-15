Netflix recortará 1.000 puestos mientras enfrenta estancamiento de audiencia y más competencia

Netflix reducirá cerca del 6% de su plantilla mundial, unos 1.000 puestos de trabajo, en la mayor ronda de despidos de la compañía desde 2022.
La decisión se produce mientras la plataforma enfrenta un crecimiento más lento, una mayor competencia por la atención de los usuarios y cuestionamientos sobre su capacidad para mantener el ritmo de expansión.
La medida fue comunicada el miércoles por los codirectores ejecutivos de la compañía, Greg Peters y Ted Sarandos, en un mensaje enviado a los empleados, según reportaron The Wall Street Journal y CNBC. Los recortes se concentrarían principalmente en las áreas de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos.
En el comunicado, los directivos señalaron que la compañía debe priorizar sus recursos para cumplir su objetivo de entretener al público y continuar desarrollando el negocio. También aseguraron que Netflix mantendrá sus inversiones en áreas que considera estratégicas para mejorar el servicio e impulsar la innovación.
A finales de 2025, la plataforma contaba con cerca de 16.000 empleados a tiempo completo en todo el mundo. De concretarse la reducción anunciada, la compañía eliminaría aproximadamente una de cada 17 posiciones de su plantilla.
Le puede interesar: Netflix transmitirá los 104 partidos del Mundial 2030 en España