¿Nequi está caído? Usuarios reportan fallas y dificultades para ingresar a sus cuentas

Durante la tarde de este viernes, 25 de septiembre, usuarios de Nequi han reportado en la red social X problemas para ingresar a sus cuentas y utilizar la aplicación. Según las quejas, la dificultad se presenta después de introducir la clave, cuando la plataforma solicita realizar un reconocimiento facial que no permite avanzar al siguiente paso. Las fallas han sido reportadas por múltiples usuarios a través de redes sociales, quienes aseguran que no han podido acceder a su dinero ni realizar las operaciones habituales desde la aplicación. El inconveniente se presenta mientras, en la página de Nequi destinada a consultar el estado de sus servicios, la plataforma muestra que estos se encuentran operacionales. Esta información contrasta con los reportes publicados por clientes que aseguran que no pueden completar el proceso de ingreso a sus cuentas.

El problema aparece luego de digitar su clave, cuando la aplicación solicita reconocimiento facial. FOTO: EL COLOMBIANO

Usuarios reportan problemas con el reconocimiento facial

Una de las situaciones mencionadas con mayor frecuencia en X está relacionada con la verificación de identidad. Los usuarios explican que, luego de digitar la clave de acceso, la aplicación les solicita el reconocimiento facial, pero el procedimiento no continúa y, por tanto, no pueden ingresar. Las quejas también hacen referencia a la imposibilidad de disponer del dinero que tienen en sus cuentas mientras persiste la dificultad para acceder a la aplicación. Entre los comentarios publicados en X se encuentran: “Una vez más Nequi no sirve en los momentos más inadecuados”, “Nequi, háblame claro. Me tienes varado en otra ciudad y sin poder sacar plata. ¿Hasta cuándo debo esperar?”, “Nequi, tu aplicación no me deja entrar. Me exige verificación facial y no me deja ni verificar ni ingresar”, “He tenido necesidad de usar mi dinero y ustedes nada que arreglan el problema”. Estos son algunos de los mensajes publicados por usuarios que manifiestan inconvenientes para acceder a la plataforma durante la jornada. La situación continúa generando comentarios y solicitudes de respuesta en redes sociales por parte de usuarios que esperan conocer cuándo podrán volver a ingresar con normalidad a la aplicación.

Nequi explica a quiénes afecta la falla y trabaja en una solución

A través de un comunicado, Nequi informó que actualmente se presenta una novedad en el acceso a la aplicación para algunos usuarios de dispositivos con sistema operativo iOS que actualizaron la aplicación a la versión 7.1.1. La compañía precisó que los demás usuarios pueden acceder con normalidad a los servicios de la plataforma, entre ellos ingresar a la aplicación, consultar el saldo, enviar y recibir dinero, hacer retiros, utilizar las tarjetas, realizar pagos y recibir remesas. “Actualmente, nuestro equipo experto ya está trabajando en la solución para que los usuarios puedan volver a utilizar la App con normalidad”, señaló Nequi en su comunicación. De esta manera, la compañía confirmó que la dificultad de acceso reportada durante la jornada está relacionada con algunos usuarios de iOS que cuentan con la versión 7.1.1 de la aplicación, mientras que los demás servicios continúan disponibles para el resto de clientes.

Comunicado de Nequi. FOTO: Nequi

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