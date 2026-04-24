x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Superservicios multa a Enel con $2.847 millones por distorsionar precios de la energía en Colombia

La Superintendencia sancionó a Enel por distorsionar precios en bolsa, afectando las tarifas de los colombianos mediante ofertas que no reflejaban sus costos reales de operación.

  • Central Hidroeléctrica Betania. FOTO: Cortesía Enel.
    Central Hidroeléctrica Betania. FOTO: Cortesía Enel.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
bookmark

En una decisión sin precedentes para el sector eléctrico del país, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) confirmó una multa de $2.847 millones contra la empresa Enel Colombia S.A. E.S.P.

La sanción se debe a irregularidades detectadas en las ofertas de precio de bolsa, las cuales terminaron encareciendo el costo del servicio para el usuario final, detalló la Superservicios en su comunicado oficial.

Lea más: Urrá, EPM, Isagen y cuatro hidroeléctricas más deberán rendir cuentas a la Superservicios, ¿por qué?

El caso de Betania, una “desconexión de la realidad operativa”

La investigación de la entidad se centró en el comportamiento de la Central Hidroeléctrica Betania.

Según el ente de control, la empresa presentó ofertas de precios elevados que no guardaban relación con los costos variables de dicho recurso hídrico, especialmente en un momento donde la planta contaba con niveles de embalse óptimos.

De acuerdo con el documento oficial, se evidenció una “desconexión de la realidad operativa”, ya que para el periodo evaluado la planta operaba con niveles de embalse cercanos a su cota máxima.

Bajo principios de eficiencia económica, esto “debió traducirse en precios de oferta significativamente inferiores a los registrados para priorizar el despacho de energía más económica”.

Entérese: Superservicios pone en la lupa a cinco empresas de energía en nueva ronda de visitas técnicas

Consecuencias directas en el sistema energético

La conducta de Enel, según la Superservicios, generó tres efectos críticos que alteraron el funcionamiento del Mercado de Energía Mayorista (MEM):

1. Alteración del orden de mérito: al ofertar precios artificialmente altos, Betania fue desplazada por unidades de generación más costosas (plantas térmicas), impidiendo que el mercado operara bajo el principio de “menor costo de prestación del servicio”.

2. Distorsión del precio de bolsa: las simulaciones realizadas por XM, operador del sistema, confirmaron que el precio de bolsa real fue superior al que se habría formado en un escenario de competencia eficiente.

3. Impacto al usuario: el encarecimiento de la energía en bolsa se traslada eventualmente a las facturas que pagan los hogares y las industrias en todo el territorio nacional.

Un mensaje de transparencia para el mercado

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, fue enfático en señalar que esta sanción no es un ataque a la libre empresa, sino una defensa de la justicia tarifaria.

“Esta actuación administrativa no busca limitar la autonomía empresarial, sino garantizar que los precios reflejen las condiciones reales de escasez o abundancia de los recursos”, expresó el funcionario.

Durán también subrayó que la entidad ha intensificado sus funciones de inspección y control. “Estamos fortaleciendo nuestras funciones de inspección, vigilancia y control a las empresas prestadoras para garantizar que no se generen costos ineficientes a los usuarios”, puntualizó.

Además XM alerta sobre la necesidad de ampliar oferta energética térmica por la llegada de El Niño

Temas recomendados

Empresas
Energía
Hidroeléctricas
Servicios Públicos
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Precio de energía
Enel
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos