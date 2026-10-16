Ojo, usuarios: esto cambia en los planes, las facturas y los celulares de los usuarios de Movistar que ahora serán Tigo

La integración de Movistar y Tigo en Colombia ya empieza a verse en el día a día de los usuarios cuando hacen una llamada, pagan una factura o encienden su celular. Por eso, la compañía anunció una inversión de $8,5 billones durante los próximos cuatro años para ampliar la cobertura móvil, acelerar el despliegue de 5G y modernizar su infraestructura de telecomunicaciones. Esto también marca el comienzo de una transición hacia una sola marca comercial, bajo el mensaje “Movistar ahora es Tigo”, con el que la empresa busca unificar sus operaciones, capacidades tecnológicas e infraestructura. Para los clientes, el cambio de marca no implica modificar los servicios contratados. Según Carlos Blanco, CEO de Tigo Colombia, los usuarios podrán conservar sus números telefónicos, planes, tarjetas SIM y canales de pago. Sin embargo, desde noviembre de 2026 comenzarán a notar modificaciones en el nombre de la red móvil, las facturas y la identificación de los puntos de atención. “Para los clientes de Movistar, el cambio de marca no implica absolutamente ningún cambio para ellos en su forma de usar sus teléfonos, usar el internet de su casa, ver su televisión, su facturación, cómo pagan, no tienen que cambiar la SIM card de su teléfono”, explicó Blanco. Conozca más: Millicom, matriz de Tigo, se queda con el 100% de Movistar: detalles de la compra a la Nación

¿Qué cambia para los usuarios de Movistar desde 2026?

Según la compañía, la transición será progresiva y tendrá cambios visibles en los teléfonos celulares y los canales de atención. Además, informó que acompañará a los clientes de ambas operaciones a través de sus canales oficiales mientras avanza la unificación comercial.

1. El nombre de la red móvil cambiará a Tigo

Uno de los primeros cambios aparecerá en la pantalla de los celulares. El nombre de la red móvil comenzará a identificarse como Tigo, en lugar de Movistar, mediante un proceso gradual. Según Blanco, algunos usuarios de iPhone ya habían comenzado a notar la modificación al momento de la entrevista, mientras que en los dispositivos Android el cambio se realizaría de manera secuencial durante las semanas siguientes. La modificación corresponde a la identificación comercial de la red y no significa que los clientes deban cambiar de línea o activar nuevamente sus servicios.

2. Las tiendas de Movistar adoptarán la marca Tigo

Los puntos de atención identificados actualmente con la marca Movistar también pasarán a utilizar el nombre de Tigo. No obstante, la compañía todavía evalúa qué ocurrirá con algunos establecimientos ubicados cerca de tiendas de la otra operación. Blanco explicó que, en esos casos, la empresa analiza si mantiene ambos puntos de atención o concentra los servicios en uno solo, según el volumen de clientes que deban atender.

¿Los usuarios tendrán que cambiar el número o la tarjeta SIM?

Tigo explicó que los clientes de Movistar podrán seguir utilizando sus números telefónicos y las tarjetas SIM que tienen actualmente. Tampoco tendrán que realizar un procedimiento para activar nuevamente sus líneas por cuenta de la transición de marca. La misma continuidad se contempla para quienes tienen internet en sus hogares o servicios de televisión contratados con Movistar. El cambio de identidad comercial no supone que deban modificar la manera en que utilizan estos productos. La integración también comprende a los clientes empresariales, desde pequeños establecimientos comerciales hasta bancos y entidades gubernamentales. “Es algo completamente transparente para los clientes”, sostuvo Blanco al explicar que el cambio de marca no supone una interrupción de los servicios. Por ahora, la compañía recomienda consultar sus comunicaciones oficiales y verificar la información sobre los productos contratados a través de los canales habituales.

¿Cambiarán las facturas, los pagos o el valor de los planes?

Las facturas comenzarán a mostrar el logo de Tigo en lugar del de Movistar. Sin embargo, el cambio de imagen no implica una modificación automática de los valores ni de las condiciones de los servicios contratados. “La factura le va a seguir llegando, le va a llegar con el logo de Tigo, pero va a ser la misma factura”, afirmó Blanco. Los clientes también podrán continuar utilizando los canales de pago que emplean habitualmente. La empresa prevé mantener los mecanismos de atención mientras avanza la integración. En cuanto a los planes, el directivo aseguró que la transición de marca no obliga a los usuarios a contratar nuevos paquetes ni a aceptar otras condiciones para conservar sus líneas. Esto no significa que las tarifas no puedan cambiar en el futuro. Cualquier modificación posterior deberá evaluarse según las condiciones del servicio y las obligaciones de información aplicables, precisó el directivo. Le puede interesar: Millicom revela sus planes con la compra de Movistar, ¿se fusionará con Tigo?

Tigo invertirá $8,5 billones para ampliar la cobertura y desplegar 5G

El anuncio de inversión constituye uno de los principales componentes de la nueva etapa de la compañía. Tigo destinará $8,5 billones durante los próximos cuatro años a la expansión y modernización de sus redes, el desarrollo de infraestructura digital y la ampliación de la capacidad para atender la demanda de conectividad. Los recursos se distribuirán en seis frentes: expansión y modernización de redes móviles, despliegue de 5G, ampliación de redes fijas y de fibra óptica, fortalecimiento de redes de transmisión, evolución del núcleo de red y modernización de plataformas tecnológicas, centros de datos e infraestructura crítica. El programa también contempla procesos de digitalización y automatización para preparar las redes frente al crecimiento de los servicios digitales y las necesidades futuras de hogares y empresas.Marcelo Benítez, CEO de Millicom, matriz de Tigo, señaló que Colombia ocupa un lugar estratégico en la expansión regional de la compañía. “Colombia es un mercado estratégico para Millicom y una pieza fundamental de nuestra visión de largo plazo en América Latina”, afirmó el directivo. Y agregó: “Nuestra apuesta es robusta: invertir más, innovar y ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes”.

Más de 1.100 nuevos sitios y 324 municipios con cobertura 5G

Entre 2026 y 2028, Tigo prevé realizar más de 5.000 ampliaciones de capacidad en sus redes móviles e instalar más de 1.100 nuevos sitios de cobertura. La meta es alcanzar 11.500 sitios en 2028, de los cuales más de 4.000 ofrecerán tecnología 5G. Con ello, la empresa proyecta ampliar la cobertura de esta tecnología de 128 a 324 municipios. Según las proyecciones divulgadas por la compañía, el despliegue permitirá conectar a más de 492.000 personas en zonas rurales que hasta ahora no contaban con conectividad y mejorar el servicio para más de tres millones de colombianos. La inversión responde al crecimiento del consumo de datos. Tigo proyecta que el tráfico móvil aumentará 13% en 2026 y 15% en 2027. Además, reportó un crecimiento de 300% en el tráfico de sus redes 5G durante 2026. En paralelo, la compañía continuará expandiendo y modernizando sus redes fijas y de fibra óptica, además de fortalecer su infraestructura de transmisión para incrementar la capacidad de las conexiones. Puede conocer más: Colombia perdió 7,6 millones de líneas móviles en el segundo trimestre de 2026 El plan de $8,5 billones se suma a los cerca de $4,5 billones destinados por Millicom a la adquisición de participaciones accionarias en Tigo UNE y Colombia Telecomunicaciones. En conjunto, las adquisiciones y las inversiones proyectadas representan una apuesta superior a los $13 billones por el mercado colombiano, de acuerdo con la información divulgada por la compañía. Carlos Blanco lidera la estrategia de la operación consolidada en Colombia, que comenzará a funcionar bajo la marca Tigo. La empresa tiene como objetivo atender a más de 20 millones de usuarios de su red móvil y responder a la demanda de conectividad de hogares, empresas y zonas rurales.

Tigo Business ampliará sus servicios para empresas

La integración también contempla el fortalecimiento de Tigo Business, la unidad empresarial que representa el 20% de los ingresos por servicios de la compañía. Millicom tiene presencia en 12 países de América Latina, una operación regional que Tigo busca aprovechar para ampliar su oferta a empresas colombianas y acompañar sus procesos de digitalización. Los servicios incluyen soluciones de computación en la nube, ciberseguridad, Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial y transformación digital. La estrategia está dirigida a compañías de distintos tamaños y busca ampliar las herramientas disponibles para mejorar su productividad, desarrollar nuevos servicios y atender sus necesidades de conectividad. En contexto: SIC investiga alza de precios en telecomunicaciones y solicita información a operadores móviles

Seis municipios tendrán prioridad en la Ruta de la Conectividad

Como parte del plan de expansión territorial, Tigo impulsará la Ruta de la Conectividad, una iniciativa para identificar oportunidades de ampliación de cobertura y modernización de redes en zonas con dificultades de acceso, capacidad y calidad del servicio. La compañía priorizará seis municipios: Carmen del Darién, Chocó; Riosucio, Chocó; Medio Baudó, Chocó; Providencia, archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; San Andrés de Tumaco, Nariño; y Paratebueno, Cundinamarca. De acuerdo con Tigo, estas localidades reúnen a más de 360.000 habitantes. La iniciativa buscará establecer las necesidades de cada territorio y desarrollar soluciones tecnológicas ajustadas a sus condiciones. La empresa señaló que este trabajo tiene como antecedente el proyecto Conectar para Transformar, reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en los premios Superhéroes del Desarrollo 2026. Según la compañía, esa iniciativa permitió llevar conectividad 4G a más de 1.400 localidades rurales del país. El proyecto, desarrollado con el respaldo de BID Invest, enfrentó dificultades geográficas y de infraestructura, e incluyó soluciones de energía solar para conectar comunidades sin acceso a la red eléctrica. Entérese: Colombia concentraría el mayor mercado de telecomunicación en Latinoamérica y la OCDE

¿Cómo será la transición de Movistar a Tigo?