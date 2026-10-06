Minutas del Banco de la República revelan división interna por las tasas: así está el pulso dentro de la Junta

La subida de la tasa de interés del Banco de la República a 12,25% en octubre dejó en evidencia una división dentro de su junta directiva. Sus miembros tienen marcadas diferencias sobre hasta dónde ‘apretar las tuercas’ para frenar la inflación y qué tan asfixiante puede resultar para la economía mantener una política monetaria cada vez más restrictiva. Aunque la decisión final se tomó por mayoría, las minutas de la reunión muestran una junta que no logró llegar a un consenso: cuatro directores votaron a favor del aumento de 25 puntos básicos, dos pidieron mantener la tasa sin cambios y uno propuso un incremento de 50 puntos básicos. Puede leer: Banco de la República aumentó a 12,25% la tasa de interés en su primera reunión con el Gobierno De La Espriella El debate central estuvo entre quienes consideran que la inflación sigue siendo suficientemente alta para justificar un mayor endurecimiento de la política monetaria y quienes advierten que la tasa ya es altamente contractiva. Estos últimos cuestionaron cuál sería el beneficio marginal de nuevas alzas frente a sus posibles costos sobre la actividad económica, la inversión, el crédito y la tasa de cambio.

Tasa de interés del Banrep: ¿cuánto aguantará la economía?

Las minutas del Emisor, el documento que recoge los argumentos de los directores y permite conocer qué sucedió ‘tras bambalinas’, mostraron el pulso que hubo alrededor de la decisión final. Dos directores se apartaron de la mayoría porque consideraron que la política monetaria ya era suficientemente restrictiva si se tiene en cuenta una tasa de política de 12% en agosto y una inflación anual de 6,2%, que equivalen a una tasa de interés real cercana al 6%. Le interesa: “Voté a favor de subir la tasa”: MinHacienda reveló su respaldo a la decisión del Banco de la República Además, recordaron que la tasa había aumentado 275 puntos básicos desde el cierre de 2025 y señalaron que todavía deben materializarse parte de los efectos de esas decisiones, debido a los rezagos con los que la política monetaria impacta la actividad económica. En su análisis, el margen para seguir subiendo la tasa sería cada vez más reducido, mientras que los efectos sobre la demanda, la inversión y el acceso al crédito podrían hacerse más visibles. Su preocupación aumenta ante la posibilidad de que una política monetaria más restrictiva coincida con un ajuste del gasto público. Uno de los directores advirtió que recortes en sectores que impulsan la inversión pública, combinados con mayores tasas de interés, podrían generar un efecto excesivamente contractivo sobre el PIB, el empleo y la acumulación de capital. Entérese: Mercado recibe con sorpresa subida de tasa del Banrep a 12,25%: analistas anticipan más presión

El costo de mantener las tasas de interés altas

Los directores que defendieron mantener la tasa también señalaron que Colombia conserva un diferencial considerable frente a las tasas de las economías desarrolladas. Ese diferencial, dijeron, incentiva operaciones de carry trade, en las que inversionistas se endeudan en países con tasas bajas para invertir en mercados con tasas más altas. Estos flujos pueden aumentar la demanda por pesos y generar presiones de apreciación de la moneda. Según las minutas, la combinación de una tasa real elevada y una moneda apreciada está deteriorando las condiciones financieras y competitivas de sectores productores de bienes y productos agropecuarios. Vea aquí: ¿Por qué Colombia no puede bajar todavía las tasas de interés? A esto se suma el impacto que una política monetaria más restrictiva podría tener sobre las poblaciones vulnerables. Los directores mencionaron especialmente las necesidades de crédito e inversión para la reconstrucción después del terremoto y las consecuencias que El Niño podría tener sobre las condiciones de vida de la población en inseguridad alimentaria y pobreza.

Los directores que piden subir las tasas

La posición contraria dentro de la junta parte de que la inflación sigue lejos de la meta y persisten riesgos de mayores presiones sobre los precios. La inflación anual pasó de 6% en julio a 6,2% en agosto, más del doble de la meta de 3%. Los alimentos registraron 6,1%, los regulados 6,8% y los servicios 7,2%. La inflación básica (que excluye alimentos y regulados) llegó a 6,1%, su nivel más alto desde junio de 2024. Para los directores que respaldaron un aumento de 25 puntos básicos, esto demuestra que las presiones no están concentradas únicamente en componentes afectados por choques de oferta. También hay aumentos generalizados en otros productos y servicios de la canasta. Por eso, consideraron que la política monetaria debe continuar siendo firme.

El Niño, el petróleo y la demanda presionan

El grupo que respaldó un mayor endurecimiento advirtió que El Niño, los precios del petróleo y el encarecimiento de los insumos agrícolas podrían generar nuevas presiones sobre la inflación, especialmente en alimentos, energía y costos de producción. Además: Colombia arranca octubre con TES al alza: tasas superan 13% y encarecen deuda del Gobierno También señaló que la demanda interna crece más que el PIB, lo que impulsa las importaciones y amplía el desequilibrio externo. El director que votó por un aumento de 50 puntos básicos consideró que los riesgos inflacionarios siguen inclinados al alza, especialmente ante la posibilidad de un El Niño fuerte. A su juicio, anticiparse con una mayor subida de tasas permitiría evitar una política monetaria más restrictiva y prolongada en el futuro.

¿Hasta cuándo deben seguir subiendo las tasas de interés en Colombia?

El debate también divide a los analistas. Diego Palencia, analista económico, considera que la tasa repo debería llegar al menos a 13% al cierre del año, pues la curva de TES ya se acerca o supera ese nivel. En su opinión, Colombia enfrenta un alto endeudamiento y un déficit fiscal que algunas estimaciones ubican por encima de 9% del PIB, por lo que el Banrep debe enviar una señal contundente sobre la necesidad de ajustar la economía. Incluso plantea que la tasa podría superar 13,25% ante un escenario de El Niño. En contraste, Henry Amorocho, consultor y docente en Hacienda Pública, ve espacio para que el Emisor empiece a bajar las tasas en 2027, si la inflación comienza a ceder. Más noticias: ¿Qué tan viable es eliminar la tasa de usura en Colombia? David Vélez reabre un debate que divide al sector financiero Considera que la tasa real ya está en un nivel elevado y que la economía todavía está absorbiendo el efecto de las alzas anteriores. Por lo pronto, el Banrep sostiene que la decisión de subir la tasa mantiene una política monetaria restrictiva, consistente con la expectativa de una senda de inflación decreciente en 2027. Para las próximas decisiones, indicó, serán determinantes los efectos del fenómeno de El Niño, la recuperación tras el terremoto y las medidas de política fiscal. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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