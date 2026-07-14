Carta de MinEnergía alerta riesgo de apagón en el Caribe si Air-e no paga a las térmicas

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, le envió una carta a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la que le pidió priorizar, dentro de la intervención que esa entidad adelanta sobre Air-e, el pago de las obligaciones pendientes con las generadoras térmicas del Caribe.
La comunicación, radicada el 11 de julio bajo el número 2-2026-031259, fue enviada a Felipe Durán Carron, superintendente de Servicios Públicos, y llega en un momento crítico, apenas semanas antes de que la única planta de regasificación del país entre en mantenimiento programado.
“Solicitud de priorización del pago de la generación térmica y de verificación de disponibilidad del parque generador del área Caribe 2, con ocasión del Mantenimiento Programado de la Infraestructura de Regasificación de SPEC”, se lee en el asunto de la carta.
Palma explica que la comunicación responde a una reunión convocada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el pasado 9 de julio en la Presidencia de la República, donde se evaluaron las acciones para enfrentar el fenómeno de El Niño y, en particular, el abastecimiento de gas natural durante el mantenimiento de SPEC.