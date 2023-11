“Por déficit de combustibles, no podemos bajar la inflación al ritmo que BanRep quisiera”: MinHacienda El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que el déficit del Fondo de Estabilización de los Combustibles es el culpable de que en el país la inflación no baje y, por ende, el Banco de la República no ceda con las tasas.

Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se aspira a terminar este año con una inflación de un dígito, de entre 9,2% y 9,5%. FOTO: Cortesía