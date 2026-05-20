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Paso histórico para la geotermia en Colombia: MinAmbiente aprueba proyecto exploratorio en el Macizo Volcánico del Ruiz

El Gobierno aprobó la viabilidad ambiental de la etapa exploratoria del proyecto geotérmico Nereidas y expidió nuevas reglas ambientales para desarrollar esta fuente energética renovable en Colombia.

  • Según el Servicio Geológico Colombiano, Colombia cuenta con un potencial superior a 1.170 megavatios gracias a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Las regiones con mayor potencial son Nariño, Cauca, Caldas, Risaralda, Tolima y Huila. Foto: Cortesía
    Según el Servicio Geológico Colombiano, Colombia cuenta con un potencial superior a 1.170 megavatios gracias a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Las regiones con mayor potencial son Nariño, Cauca, Caldas, Risaralda, Tolima y Huila. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 4 horas
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Bajo el Macizo Volcánico del Ruiz hay calor suficiente para generar electricidad limpia durante décadas. Colombia acaba de dar el primer paso formal para aprovecharlo: el Ministerio de Ambiente aprobó la viabilidad ambiental de la etapa exploratoria del proyecto geotérmico de Nereidas, la primera gran iniciativa de este tipo en el país.

La decisión, anunciada por la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, permitirá una sustracción parcial y condicionada de área de reserva forestal de Ley 2 para realizar actividades de exploración geotérmica. La autorización aplica únicamente fuera de áreas de Parques Nacionales Naturales y estará sujeta a estrictas medidas de protección ambiental, restauración ecológica y manejo del recurso hídrico.

Puede leer: Colombia arranca con el primer proyecto exploratorio de geotermia: así producirá energía con el calor de la tierra

A diferencia del sol o el viento, la geotermia no depende del clima. Genera energía las 24 horas del día, los 365 días del año, con bajas emisiones de carbono, lo que la convierte en una fuente estratégica para un país que busca diversificar su matriz energética frente a fenómenos como El Niño.

InfogrÃ¡fico
Paso histórico para la geotermia en Colombia: MinAmbiente aprueba proyecto exploratorio en el Macizo Volcánico del Ruiz

Nuevas reglas ambientales para la geotermia en Colombia

Junto con la aprobación de Nereidas, el Ministerio de Ambiente expidió las resoluciones 0419 y 0418 de 2026, que establecen por primera vez un marco ambiental claro para proyectos de exploración y explotación de energía geotérmica en el país. Estos instrumentos definen las reglas técnicas, ambientales y sociales que deberán cumplir todos los proyectos del sector.

Entérese: Histórico: Colombia da luz verde para integrar energía eólica y renovables a la red eléctrica nacional

“Estamos construyendo reglas ambientales claras para avanzar en una fuente de energía limpia, renovable y altamente confiable, capaz de generar energía de bajas emisiones las 24 horas del día”, señaló Vélez.

Entre las restricciones más importantes, los nuevos términos de referencia prohíben el desarrollo de proyectos geotérmicos en páramos y áreas protegidas.

Además, exigen medidas de protección hídrica, restauración ecológica, gestión del riesgo climático y participación de las comunidades locales. El Ministerio fue enfático en que la transición energética no implica flexibilizar la protección ambiental, sino todo lo contrario.

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Colombia tendría potencial para desarrollar más de 1.170 megavatios geotérmicos

Colombia tiene condiciones naturales excepcionales para la geotermia. Según estudios del Servicio Geológico Colombiano, el país cuenta con un potencial superior a 1.170 megavatios gracias a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Las regiones con mayor potencial incluyen departamentos como Nariño, Cauca, Caldas, Risaralda, Tolima y Huila.

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“Mientras el mundo enfrenta fenómenos extremos y crisis energéticas, Colombia avanza en diversificar su matriz energética con fuentes renovables confiables como la geotermia”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, quien destacó que la medida representa un avance concreto hacia la seguridad energética, la descarbonización y el desarrollo territorial con justicia ambiental.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es la geotermia y para qué sirve en Colombia?
La geotermia es una fuente de energía renovable que aprovecha el calor del subsuelo para producir electricidad. En Colombia podría ayudar a diversificar la matriz energética con generación continua y bajas emisiones de carbono.
¿Qué es el proyecto Nereidas aprobado en el Volcán del Ruiz?
El proyecto Nereidas es la primera iniciativa geotérmica con viabilidad ambiental para exploración en Colombia. Busca estudiar el potencial energético del Macizo Volcánico del Ruiz para producir electricidad a partir del calor terrestre.
¿Por qué la geotermia puede ser clave para la energía en Colombia?
A diferencia de la energía solar o eólica, la geotermia puede generar electricidad las 24 horas, sin depender del clima. Esto ayudaría a reducir riesgos energéticos en fenómenos como El Niño.

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