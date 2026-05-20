Paso histórico para la geotermia en Colombia: MinAmbiente aprueba proyecto exploratorio en el Macizo Volcánico del Ruiz

Bajo el Macizo Volcánico del Ruiz hay calor suficiente para generar electricidad limpia durante décadas. Colombia acaba de dar el primer paso formal para aprovecharlo: el Ministerio de Ambiente aprobó la viabilidad ambiental de la etapa exploratoria del proyecto geotérmico de Nereidas, la primera gran iniciativa de este tipo en el país.
La decisión, anunciada por la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, permitirá una sustracción parcial y condicionada de área de reserva forestal de Ley 2 para realizar actividades de exploración geotérmica. La autorización aplica únicamente fuera de áreas de Parques Nacionales Naturales y estará sujeta a estrictas medidas de protección ambiental, restauración ecológica y manejo del recurso hídrico.
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A diferencia del sol o el viento, la geotermia no depende del clima. Genera energía las 24 horas del día, los 365 días del año, con bajas emisiones de carbono, lo que la convierte en una fuente estratégica para un país que busca diversificar su matriz energética frente a fenómenos como El Niño.