Sube la tensión entre Gobierno y arroceros: MinAgricultura ordena revisar recursos parafiscales

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ordenó una “revisión rigurosa, con enfoque forense”, de la ejecución, destinación e impacto de los recursos de la cuota parafiscal arrocera y de las subastas de importación de arroz provenientes de Estados Unidos. El anuncio lo dio a conocer por medio de una carta dirigida a los miembros de la junta directiva de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz). Según el ministro, “cada peso de la parafiscalidad debe estar debidamente soportado y traducirse en beneficios concretos para los productores”. Relacionado: Arroceros se molestan con el ministro de Agricultura: “Hoy parece que quisiera enterrar el gremio” Si la revisión identifica situaciones que ameriten actuaciones adicionales, el ministro informó que las pondrá en conocimiento de las autoridades competentes.

Las cifras que motivan la revisión a los arroceros

La carta señala que, durante los últimos 15 años, las subastas de importación de arroz proveniente de Estados Unidos habrían generado cerca de $292.867 millones, mientras que, en el mismo periodo, el recaudo de la cuota parafiscal habría superado los $259.000 millones. Puede leer: ¿La luna de miel duró poco? Gremios y Gobierno De la Espriella ya acumulan varios choques Sin embargo, Dangond afirmó que “miles de productores continúan enfrentando altos costos de producción, baja productividad, infraestructura insuficiente y riesgos crecientes por el clima y la volatilidad de los precios”. El ministro sostuvo que quienes administran los recursos parafiscales deben responder ante los productores de arroz que representan y recordó que la cuota parafiscal “no es un fin en sí mismo”, sino un instrumento creado para fortalecer al sector. Por ello, señaló, su administración debe estar acompañada de transparencia, rendición de cuentas y resultados verificables. Según Dangond, después de tantos años y de la movilización de recursos significativos, Colombia necesita avances concretos en productividad, reducción de costos, infraestructura, comercialización y gestión del riesgo. El ministro también advirtió que la refinanciación de las obligaciones puede contribuir a superar la coyuntura actual, pero no sustituye las transformaciones estructurales que requiere el sector arrocero. Vea aquí: Caso Carolina Soto en la CCI revela tira y afloje entre Gobierno y gremios

”No se trata de buscar culpables”: MinAgricultura a Fedearroz

La carta abre con un llamado a la responsabilidad. Según el ministro, la situación de los arroceros exige soluciones de fondo y no es momento de trasladar responsabilidades entre el sector privado y el Gobierno, sino de asumirlas y actuar. Dangond aclaró que no se trata de buscar culpables, sino de garantizar que los recursos destinados al campo cumplan su propósito y se traduzcan en resultados para los agricultores. Aseguró que ha llegado el momento de fortalecer la confianza, mejorar la gestión y poner al productor arrocero en el centro de las decisiones. Siga leyendo: Gobierno y Fedegán chocan por cifras de El Niño

El Gobierno promete seguir con los productores

El MinAgricultura indicó que seguirá defendiendo a los productores de arroz y trabajando con todos los actores de la cadena para construir un sector más competitivo, productivo y sostenible. Añadió que el Gobierno cumplirá con su responsabilidad y espera que, con la misma claridad, los gremios cumplan con la suya. Entérese: Esta es la carta completa con la que Bruce Mac Master renunció a la Andi: “Lo intentamos y no tuvimos éxito” La carta cierra con una frase que resume el mensaje del ministro: la parafiscalidad exige transparencia, la representación gremial exige responsabilidad y los arroceros, “con toda razón”, exigen resultados. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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