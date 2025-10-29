Mi Casa Ya 2.0 y más apoyo a la clase media: así es la propuesta para reactivar el sector vivienda

Colombia enfrenta un déficit habitacional del 27%, una brecha cada vez mayor en el acceso al crédito y una desaceleración en la inversión pública. Desde agosto de 2022, las ventas y las iniciaciones de vivienda han caído un 45%, mientras que los desistimientos se han disparado más de un 113%. Solo el programa Mi Casa Ya dejó, en diciembre pasado, cerca de 70.000 hogares damnificados.
De acuerdo con Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), apenas cuatro de cada 10 hogares en el país tienen el potencial de acceder a una vivienda formal.
En este sentido, Herrera indicó que la primera decisión que debe tomar el próximo Gobierno es el regreso del programa Mi Casa Ya, pero esta vez “en una nueva versión, renovada, actualizada y mejorada”.