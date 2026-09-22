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El negocio de los perfumes crece en Colombia: movió más de $2,08 billones en 2025

El mercado colombiano de perfumes movió US$651 millones, unos $2,08 billones, en 2025 y crecería a una tasa anual de 5% durante la próxima década. Las fragancias de nicho y de lujo encuentran espacio entre consumidores que buscan exclusividad e identidad.

  • Las fragancias premium y de nicho ganan espacio en Colombia, impulsadas por consumidores que buscan propuestas diferenciadas y asociadas con su personalidad. FOTO CORTESÍA
    Las fragancias premium y de nicho ganan espacio en Colombia, impulsadas por consumidores que buscan propuestas diferenciadas y asociadas con su personalidad. FOTO CORTESÍA
Johan Alexis García Blandón
Johan Alexis García Blandón
hace 3 horas
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Usar perfume se convirtió en una marca personal, por ende dejó de ser únicamente un producto de cuidado personal y ya es una forma de identidad y diferenciación. Esa transformación está abriendo espacio en Colombia para las fragancias premium y de nicho, en un mercado que movió US$651 millones en 2025 ($2,078 billones), según Expert Market Research,

A su vez, crecería a una tasa anual compuesta de 5% entre 2026 y 2035, hasta llegar a US$1.060,41 millones al final de ese periodo, lo que equivale a unos $3,385 billones.

La proyección implica que, de mantenerse esa trayectoria, el mercado prácticamente sumaría otros US$409 millones ($1,307 billones) en valor en diez años.

El crecimiento está acompañado por un cambio en las preferencias de los consumidores. El análisis de Expert Market Research señala una mayor demanda por fragancias premium y de lujo, impulsada por el aumento de los ingresos disponibles y por una mayor atención al cuidado personal y a la moda.

En ese escenario, las grandes casas internacionales también están ampliando su presencia en el país. Dior, Chanel y Dolce & Gabbana aparecen entre las marcas globales que están aprovechando la disposición de los consumidores a pagar por fragancias de alta gama.

Pero el mercado no se está moviendo únicamente hacia los productos de grandes marcas. También está creciendo el interés por propuestas más pequeñas, artesanales y personalizables.

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El perfume como sello personal

Una de las transformaciones más visibles está en la llamada perfumería de nicho o de autor, un segmento que apuesta por composiciones menos convencionales, una distribución más limitada y una mayor concentración de fragancias.

La diferencia frente a la perfumería comercial está, entre otros aspectos, en el uso de ingredientes, las concentraciones y los procesos de elaboración. Para un consumidor que busca diferenciarse, la compra deja de estar asociada únicamente con “oler bien” y empieza a relacionarse con identidad y expresión personal.

“El concepto de un perfume para una persona ha cambiado mucho, estamos viendo tendencias claras. Un perfume puede tener dos identidades, dependiendo de cómo conecta con la persona”, explicó Lucía Cuéllar, ingeniera química y perfumista.

Este cambio tiene especial relevancia entre consumidores jóvenes. Las redes sociales, particularmente TikTok, han contribuido a que las personas conozcan y comparen familias olfativas, concentraciones, ingredientes y marcas que antes tenían una exposición mucho más limitada.

El insumo de Grand View Research citado en el análisis sobre perfumería de nicho proyecta un crecimiento de 4,3% para este segmento en América Latina en 2026.

La industria también identifica una mayor disposición a explorar fragancias diferentes a los aromas masivos o que se convierten en tendencia.

De acuerdo con Jelena Ostojic, directora de marca de Nishane, Colombia se ha convertido en un mercado relevante para el crecimiento de la perfumería de autor, con interés por fragancias de mayor concentración y propuestas diferenciadas.

Así, el consumidor no solamente busca una marca reconocida, sino también una fragancia que pueda asociar con su propia personalidad.

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Un mercado mundial de US$53.000 millones

La tendencia colombiana hace parte de un mercado internacional de mayor

tamaño. Según Global Business Insights, el mercado mundial de perfumes alcanzó US$53.040 millones en 2025 y crecería de US$55.830 millones en 2026 (aproximadamente $178,25 billones) a US$87.170 millones en 2034 (unos $278,28 billones) con una tasa anual compuesta de 5,73%.

América del Norte concentró 35,57% del mercado mundial en 2025, mientras que el segmento masivo representaría 54,56% del mercado en 2026, principalmente por sus precios y producción a gran escala.

Sin embargo, el segmento premium es señalado como el de mayor velocidad de crecimiento hacia los próximos años, en medio de una demanda por productos diferenciados y nuevas formulaciones.

La categoría también muestra cambios en los tipos de fragancias. Global Business Insights estima que los perfumes de mayor concentración tendrán una participación de 33,98% en 2026, mientras que el eau de parfum sería uno de los segmentos con mayor crecimiento durante el periodo de proyección.

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Por género, el segmento femenino concentraría 53,52% del mercado mundial en 2026, aunque las fragancias masculinas también vienen ganando espacio por el aumento del interés de los hombres en productos de cuidado personal.

En Colombia, además, las compañías están utilizando plataformas digitales, redes sociales e influencers para ampliar el alcance de sus productos. El respaldo de celebridades y creadores de contenido se ha convertido en otro factor para impulsar el descubrimiento y las ventas de nuevas fragancias.

De esta manera, el negocio combina dos mercados que pueden parecer distintos: el de las fragancias masivas, que conserva una participación importante por sus precios y disponibilidad, y el de los perfumes premium y de nicho, que encuentra oportunidades en consumidores dispuestos a pagar más por exclusividad, concentración, ingredientes y una historia detrás del producto.

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