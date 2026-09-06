“Sin politiquería, alza del salario mínimo sería 8%”: Mauricio Cárdenas, exMinHacienda

Empezó la seguidilla de meses terminados en “bre” que anuncian que el año entra en su recta final, lo que para muchos frentes económicos resulta crucial, pues es el tiempo en que empiezan a revisarse los logros del periodo y a elaborarse las cuentas y presupuestos para el año que viene.
De esos cálculos hace parte la definición del ajuste del salario mínimo, porcentaje que en otros momentos fue el resultado de la negociación entre empresarios y sindicatos, pero durante la administración pasada el número fue establecido unilateralmente por el presidente Gustavo Petro.
Aunque con el gobierno de Abelardo de la Espriella aún no se sabe cómo será la discusión, voces como la del exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, empiezan a plantear escenarios de lo que debería ocurrir. En diálogo con EL COLOMBIANO, Cárdenas estimó de cuánto sería el incremento del salario mínimo para 2027.
“Yo diría que la cifra más cercana a lo que va a ser el incremento del salario mínimo será 8% en ausencia de politiquería”, afirmó Cárdenas, quien cuestionó la posibilidad de que factores políticos lleven a establecer un aumento superior.
El exministro también criticó el incremento del salario mínimo aplicado durante el gobierno de Gustavo Petro y sostuvo que esa decisión contribuyó a elevar la inflación. Según su estimación, sin ese aumento, la inflación colombiana estaría actualmente más cerca de 4,3%. Cárdenas advirtió que un incremento elevado puede generar efectos que terminan reduciendo parte del beneficio para los trabajadores. “Si el trabajador ganó por el aumento del salario, pero perdió por el aumento de los costos, el costo de vida”.
En ese sentido, planteó que un eventual aumento elevado, mayor al del 23% que aplicó Petro para este año, podría traducirse en mayores presiones sobre los precios y el desempleo. “El manejo de la economía no es para la magia, es para la ciencia”, afirmó.
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