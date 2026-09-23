Estas son las marcas que más eligen los colombianos: Colgate, Colanta y Coca-Cola, en el podio

Worldpanel by Numerator presentó una nueva edición de Brand Footprint, estudio que identifica las marcas de consumo masivo más elegidas por los hogares colombianos mediante los Consumer Reach Points (CRP).
Esta métrica combina el número de hogares que compran una marca y la frecuencia con la que la eligen, para medir su presencia en las decisiones cotidianas de consumo.
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En Colombia, Colgate ocupó el primer lugar, seguida por Colanta y Coca-Cola. El top 10 lo completaron Refisal, Alquería, Diana, Alpina, Maggi, Doria y Bimbo.
La principal novedad de esta edición fue el ingreso de Bimbo al grupo de las diez marcas más elegidas del país. El listado reúne compañías locales, regionales y globales, lo que evidencia la diversidad de opciones que compiten por un lugar en la canasta de los hogares.