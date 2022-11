Su voz se ha sumado a las de Fenalco, Acipet y Cotelco, entre otros gremios, que vienen advirtiendo sobre los efectos que tendría el proyecto de Gustavo Petro que busca recaudar $20 billones, la cifra más ambiciosa para una reforma fiscal en la historia. La ponencia ya fue aprobada en el Congreso.

“Me parece una afirmación equivocada y en parte también injusta porque nosotros lo que hemos hecho es un ejercicio de generar opiniones basadas en lo técnico y demostrarle al país cuáles son las eventuales consecuencias sobre unas cosas y las otras”, dijo Mac Master en entrevista con el diario El Tiempo.

Respondió lanzando, a su vez, un llamado. Pidió que no se caiga en “calificar de generador de pánico a cualquiera que eventualmente critique al Gobierno o haga una propuesta distinta. Creo que es un error grande y en contra de la democracia que vale la pena evitar”.

Según el directivo gremial, no son las declaraciones de los industriales el motivo por el cual la economía se viene sacudiendo. Insistió en que la tarea de construir confianza recae sobre el mismo Gobierno, y no sobre los empresarios o cualquier otro crítico. “Las razones por las cuales la economía ha reaccionado no tienen que ver con las alertas que nosotros hacíamos sobre el futuro. Los mercados no son tontos. La construcción de confianza es una de las principales tareas de los gobiernos”, recalcó.

Sobre la posibilidad de que sus alarmas “generen pánico económico”, indicó que los empresarios “somos las principales víctimas de que a la economía le vaya mal”.