Es duro escuchar un “no”

Miguel Meneses empezó, como muchos emprendedores, llamando la atención de los caminantes desde una esquina. El olor que emana su parrilla, cuando pone los chorizos caseros sobre el carbón, le ayudó a coger fama y todo marchaba sobre ruedas hasta que cayó la pandemia en 2020.

“Yo no estaba preparado para un encierro de siete meses y lo poco que tenía guardado no me alcanzó para pagar arriendo, servicios y comida. A mi me ayudó un poquito que ya tenía unos clientes y les ofrecí los chorizos a domicilio. Yo mismo se los llevaba a la gente que me compraba”, narró el emprendedor.

Con ayuda de algunos familiares y amigos, logró cubrir las necesidades básicas de su hogar, pero ya no tenía el “plante” para volver a su esquina y reactivarse. Entonces pensó en pedir un microcrédito, esa plata tendría como fin acondicionar una nueva parrilla y producir el volumen de chorizos que se necesita en una noche de trabajo.

“Fui como a tres bancos y me dijeron que no me aprobaban el crédito. A mi sí me habían dicho que a un vendedor callejero no le prestan, pero yo me arriesgué. Ya estaba decidido a hablar con un ‘gota a gota’ y un amigo me comentó que mas bien esperara y averiguara con otros bancos. Yo creo que sí hace falta un apoyo del gobierno para nosotros los emprendedores de la calle”.