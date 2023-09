Frente a la negativa para poner los $300.000 millones que hacen falta, el alcalde aseguró que tuvo conocimiento de una carta emitida por BTG Pactual (uno de los bancos de inversión más grandes de América Latina) en la que supuestamente la firma rechazó un posible crédito para fondear a Tigo porque, según sus cálculos, la compañía no sobrevivirá más allá de diciembre.

No obstante, Quintero había comunicado que EPM no accedía a desembolsar los $300.000 millones que se necesitaban de su parte. Después de ello, acusó a Millicom de querer realizar la capitalización total para diluir la participación de EPM a un 2% de lo que actualmente le corresponde.

“Nos quieren tumbar (...) ellos crean las condiciones para que nosotros no podamos poner la plata (...) ¿Qué vamos a hacer en la próxima asamblea? Buscar mecanismos para que la valoración no sea la que le da la gana a Millicom . Y por eso, le estamos pidiendo a la Contraloría un proceso de control preventivo especial”, comentó.

Millicom había contestado los señalamientos de Quintero y aseveró que “esta capitalización no representa dilución alguna para los accionistas que aporten capital. La decisión de cada accionista sobre capitalizar o no la compañía le corresponde individualmente a cada accionista. EPM no ha sido diluido y mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria”.

Millicom ha manifestado que la idea con la inyección de capital es esquivar un proceso de reorganización, que quizás le suene familiar a la opinión pública porque empresas como Avianca y Justo&Bueno pasarón por él aunque el final no fue feliz para las tiendas de bajo costo que al final se fueron a liquidación.

La próxima asamblea de accionistas de Tigo se realizará este jueves 21 de septiembre.