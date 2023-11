No obstante, apuntó que “el problema no está en el subsuelo sino en la superficie”, pues habría qué revisar quién es el socio, cuáles son sus capacidades actuales y qué garantías tendría Colombia si se presenta un incumplimiento.

“Uno podría leer este anuncio como si fuera un canje de energía por petróleo, pero no es así. Una cosa sería el eventual negocio petrolero (que lo haría Ecopetrol), pero otro sería el negocio eléctrico que deberían hacerlo quienes generan esa energía y Ecopetrol no es generador, al menos hasta ahora no lo es”, subrayó Tomás González.

Otros cabos sueltos

Julio Vera, director de la Fundación Xua Energy, recalcó que es necesario revisar la posibilidad real y legal que puede tener Ecopetrol de invertir en Venezuela a la luz de las sanciones que hoy tiene PDVSA, incluida en la llamada “Lista Clinton”.

Vale mencionar que el Código de Ética de Ecopetrol indica que la compañía debe acatar las sanciones que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Miguel Lotero señaló que no tiene nada de malo que una compañía piense en expandir su portafolio por fuera del país de domicilio, pero enfatizó en que se trata de una decisión de gobierno corporativo, que en el caso de la petrolera nacional requiere unas instancias y debe cumplir con los criterios de rentabilidad.

Por otro lado, el director del Cree indicó que la petrolera colombiana también debería justificar muy bien por qué entre todas las opciones de asocio, Venezuela representa la mejor.

Ante ello, Juan Carlos Echeverry, expresidente de Ecopetrol, dijo que “un eventual negocio con PDVSA parece una mala idea, no porque sacar petróleo de Venezuela sea malo, podría ser muy bueno, pero PDVSA es una compañía que no necesariamente paga las cuentas, no es confiable y cualquier día el presidente Nicolás Maduro amanece Bravo y dice: no le paguen a Ecopetrol”.