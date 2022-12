¿Por qué las AFP tienen más cotizantes y Colpensiones más pensionados?

La reciente declaración del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, ha generado confusión sobre el futuro del sistema pensional colombiano. De hecho, una de las afirmaciones más polémicas fue que “los fondos privados de pensiones reciben ahorros, pero no pensionan”.

¿La razón? Según Julio Iglesias, experto en pensiones, las personas prefieren cotizar donde obtienen mejor pensión, por lo que hay un traslado masivo hacia Colpensiones al existir un subsidio del Estado (para el que se destinan unos $18 billones al año), el cual garantiza a los trabajadores pensionarse con el porcentaje de su salario de los últimos 10 años, si cumplen con unas semanas y la edad necesaria.

“Estos colombianos, de ingresos medios-altos que están en ese régimen de prima media se trasladan para recibir un mayor beneficio. Sin embargo, esto no a todos les conviene, porque muchos de los trabajadores son informales, no han tenido buena capacidad de ahorro o no les dan las semanas. Aquí hay que tener en cuenta que en Colpensiones se deben cotizar 1.300 semanas y se exige una edad de 57 años en mujeres y 62 en hombres; mientras en los fondos privados pensionan por dos vías: capital ahorrado o con 1.150 semanas”, afirmó Iglesias.

Frente a esto, Andrés Moreno, economista y asesor financiero, agregó que aquellas personas que en los últimos 10 años de su vida saben que tendrán buenos ingresos son, efectivamente, las que se trasladan a la administradora estatal de pensiones.