La historia de Sigifredo, uno de los últimos maestros talladores de Medellín

“Yo estaba haciendo el bachillerato nocturno, cuando el profe me dijo que como yo no tenía cómo costearme una carrera él me recomendaba que me dedicara a un oficio. Entonces recuerdo que en ese tiempo el Sena ofrecía unos programas con los que capacitaban en varios oficios, entre ellos la talla de madera y la ebanistería. Yo elegí la talla y me hice el curso y ya luego decidí dedicarme a vivir de la talla”, recordó.

“Como era activo, rápido y piloso fui cogiendo cierta famita y en los demás talleres me empezaban a ofrecer más plata por mi trabajo. El primer sueldo mío fue de $80 pesos semanales. Entonces me preguntaban : ‘ve, cuánto te estás ganando que yo te ofrezco $100 pesos’. Luego al tiempo en otro taller me decían, ‘venite que te doy $120’. Más adelante, otro ofrecía $150. Entonces ahí me fui escalando posiciones en la talla y en los talleres”, recordó.

“Hoy en día los que venden los muebles son decoradores y ellos quieren vender rápido. Entonces, por un lado dicen que ya no hay quién haga tallas y encima dicen que lo que está de moda son los aglomerados o el MDF, que madera-madera no son y que cualquier cosa los daña. Y encima no se dejan tallar con buen relieve”, añadió.

Comentó que él se ha mantenido a “salvo” de la crisis, pues mucha gente conoce la calidad de su trabajo y todavía lo buscan ya sea para replicar algún diseño que vieron en internet o para que este maestro les interprete lo que quieren que se plasme en maderas como el cedro, el roble y el laurel.

Además, Sigifredo también cubre otra línea. “Le trabajamos a una iglesia de Santa Fe de Antioquia y a otra de Copacabana. Actualmente estoy trabajando en el altar de la virgen de La Milagrosa, una de las imágenes principales de la parroquia de La Milagrosa”.

Por último, el maestro tiene un alivio, pero también una preocupación. El alivio es porque sabe que ningún mal dura cien años, y el “receso” de las tallas estaría pronto a terminar tal vez por el hartazgo de la gente ante los diseños planos.

Pero su preocupación está en que ya quedan pocas manos dispuestas a dedicarse al intrincado arte de la talla de madera y el relevo generacional no se ve, pues los jóvenes tienen otra mentalidad. De hecho, ni siquiera entre sus ocho herederos hay un relevo asegurado.

“Hoy en día, viejos maestros ya no hay. Y ya hoy que hagamos un trabajo muy bueno en la talla –modestia aparte– tal vez quedemos entre cinco o diez. Tal vez en una década ya no haya quién se le mida a esto. A mí me dan muchas ganas de montar un grupo de alumnos, pero si me sobrara gente para enseñarles, ya no podría producir. Pero, si hay un resurgir del mueble de estilo, eso seguro mueve otras industrias. Y si no nos ponemos las pilas, no habrá gente para que haga el trabajo”, se lamentó.