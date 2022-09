No desincentivar la inversión, ni el crecimiento

Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, expresó el jueves en Cartagena, en el congreso de Confecámaras que una característica que debe tener un sistema tributario es distorsionar lo menos posible las decisiones económicas para que el país pueda producir y crecer lo más posible. “Entonces no queremos que un sistema tributario limite mucho la inversión porque si limita la inversión limitamos el crecimiento, la creación de empleos y ya hasta los objetivos redistributivos que queríamos lograr no los logramos, porque lo que obtenemos por los tributos lo perdemos por la falta de empleos”, manifestó Werner, al insistir en que es importante lograr un equilibrio que permita el recaudo sin desincentivar la inversión, y que no limite la capacidad de crecimiento del país, y la competitividad.