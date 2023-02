Por OLGA PATRICIA RENDÓN M.

Es posible que si usted en los dos últimos meses cedió ante los encantos de la inteligencia artificial, bien sea preguntándole al ChatGPT hasta lograr corcharlo, o pidiéndole a Midjourney imágenes asombrosas para que las creara en solo segundos, se haya planteado la posibilidad de que este tipo de innovaciones le compitan por su puesto de trabajo en un futuro cercano. Y ese planteamiento también lo acolitan las empresas tecnológicas que han sacado sus cartas, todas están desarrollando inteligencia artificial y aprendizaje profundo para futuros desarrollos. Ya Microsoft, Google y hasta Baidu, el gigante chino, han manifestado que están en esa carrera, pues nadie parece querer quedarse atrás.

Más allá de si miles de puestos de trabajo serán reemplazados por las máquinas, lo que es cierto es que la influencia de estas innovaciones va a cambiar la forma en la que hoy se hacen las cosas. Es una revolución semejante al Internet, la vida es una y otra después de su aparición. ChatGPT fue presentado el 5 de diciembre de 2022, y para el 10 de ese mismo mes ya había registrado el primer millón de usuarios, y a finales de enero eran 100 millones y alcanzaba la cifra de 28 millones de visitas diarias. Por ejemplo, a TikTok le tomó ocho meses alcanzar esa cifra y a Instagram dos años y medio. Y claramente este es un éxito tan rotundo que nadie quiere perdérselo. Microsoft, por ejemplo, anunció una inversión multimillonaria que se extenderá por varios años con OpenAI, fabricante de ChatGPT. Aunque Microsoft no confirmó la cifra, ha trascendido que se trata de al menos 10.000 millones de dólares. Ya en 2019 el gigante de Bill Gates había capitalizado a OpenAI con US$1.000 millones. Para seguirle el paso, Alphabet (casa matriz de Google) entró en el capital de la firma de IA Anthropic por unos 400 millones de dólares.

La bolsa mueve registradora

Una vez Microsoft hizo público su interés en el chatbot, los mercados bursátiles se enloquecieron, no había compañía grande o pequeña con potencial para trabajar con inteligencia artificial que no sacara réditos, dejando atrás el año turbulento que tuvieron las acciones de las empresas tecnológicas en 2022. En una sola jornada, la del lunes 6 de febrero, las acciones de la empresa de software C3.ai subían un 11%, las de la compañía de análisis BigBear.ai, casi un 21%, y las de la firma de conversación SoundHound se disparaban un 40%, según reportó Reuters. C3.ai y SoundHound han duplicado con creces su valor este año, mientras que BigBear.ai ha subido más de un 700%. Y aunque en China aún no se puede acceder a ChatGPT, los inversores asiáticos han comprado sin cesar las acciones de las empresas tecnológicas Hanwang Technology Co, TRS Information Technology Co y Cloudwalk Technology Co, llegando a inflarlas hasta un 17% en lo que va del año. Algunas bolsas, especialmente las asiáticas, han tenido que suspender las negociaciones de algunos títulos, luego de valorizaciones excesivas. Lo mismo está ocurriendo en las inversiones de pequeñas compañías que aún no cotizan en bolsa, los ángeles inversionistas y los tiburones han venido inyectando más capital del habitual en las empresas que tengan buen potencial para desarrollar productos enfocados en inteligencia artificial y machine learning.

De acuerdo con International Data Corp, se espera que las empresas gasten más de US$500.000 millones en software, hardware y servicios de inteligencia artificial en 2023, mientras que la consultora McKinsey dijo que dichas tecnologías podrían agregar potencialmente hasta US$1.000 millones de valor a la banca global anualmente a través de mejoras en áreas como análisis de fraude, marketing dirigido y contabilidad automatizada. Pero no todo es bueno, mientras las tecnológicas seguían tiñendo de verde las bolsas del mundo, la empresa Beijing Deep Glint Technology Co. se desplomó un 10% tras comunicar que no está en condiciones de suministrar servicios relacionados con ChatGPT.

Recomiendan prudencia