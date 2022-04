No es una percepción suya que cada que va a mercar no le alcance la plata o termine gastando mucho más y que lo mismo ocurra si va a cargar combustible en su carro, a comprar ropa, o prácticamente en cualquier gasto.

La verdad es que el costo de vida está disparado y cada vez más razones lo explican. Lo peor es que no es un asunto solo de Colombia, en casi todo el mundo se está viviendo una inflación generalizada que preocupa a las autoridades monetarias de todo el planeta.

Y es que es muy grave que cada vez los ciudadanos puedan adquirir menos cosas con el dinero que se ganan, o que tengan que rebajar la calidad de lo que consumen.

Desde el año pasado, expertos y comercializadores internacionales vienen explicando que luego de la pandemia las cadenas logísticas de abastecimiento no lograron reponerse a la velocidad que lo hizo la demanda, es decir, que las personas querían comprar más productos de los que se podían mover en los barcos de carga.

Imágenes de los principales puertos llenos de contenedores y con filas de buques esperando descargar le dieron la vuelta al mundo. A este fenómeno se le conoció mundialmente como la “crisis de los contenedores” y fue acrecentada por la emergencia en Canal del Suez producto de un buque encallado en marzo de 2021. Todo este es un asunto que un año después aún está lejos de resolverse.

La crisis de los contenedores hizo que muchos productos no llegaran a tiempo a los almacenes, y creó un gran cuello de botella en las industrias que estaban ávidas de materias primas para cumplir con sus pedidos, pero estas no llegaban; así fue como, por ejemplo, no se pudieron fabricar la cantidad de microchips que necesitaban las industrias automotriz, tecnológica y de electrodomésticos, entre otras. La única opción para los fabricantes y comerciantes era aumentar el precio.

Y para colmo, como los consumidores seguían tan interesados en comprar, pese a que no había suficientes existencias, los precios se disparaban aún más.

En ese escenario de alta demanda aumentaron naturalmente los precios de lo que en el mundo se conoce como commodities: petróleo, café, azúcar, oro, maíz, soya, trigo, entre otros. Así que su comida, la del ganado, la de los pollos y las gallinas se encareció, de ahí que a su vez se pusieran más caros la carne y los huevos, en fin, de nuevo el precio de su comida tuvo un estirón.

En ese ir y venir de motivos terminó 2021, pero este año el conflicto entre Rusia y Ucrania aceleró mucho más el aumento de los precios, ya que ambas naciones son muy importantes productores de crudo, gas, fertilizantes, paladio, en fin, un sinnúmero de elementos fundamentales para la producción mundial.

Por ejemplo, el petróleo brent se ha llegado a cotizar muy cerca de los 130 dólares por barril, cuando antes de la invasión rusa estaba en 90 dólares. Y detrás de los nuevos precios del crudo llegará el aumento de la gasolina.

Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, le dijo a EL COLOMBIANO que si bien un alto precio del brent beneficia las cuentas de la empresa, y las del Gobierno por cuenta de los ingresos petroleros, los colombianos pueden sufrir aún más con la inflación, porque el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles no podrá subsidiar por más tiempo el aumento del precio de la gasolina. Según sus cálculos, el valor máximo aceptable es de 90 dólares por barril, sin afectar la economía de los ciudadanos y generando buenos recursos para la Nación.

Este martes, el Dane publicará el Índice de Precios al Consumidor de marzo, y ahí podrá verse más claramente las consecuencias de una guerra al otro lado del mundo. Es de recordar que la inflación en febrero fue de 8,1% en su dato anual y en el acumulado de 2022 ya iba en 3,33%. La meta media del Banco de la República es de 3%, y según dijo el gerente del Emisor, Leonardo Villar, se harán todos los esfuerzos necesarios para encausarla hacia ese objetivo.