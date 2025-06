Concejala de Medellín Leticia Orrego denuncia amenazas contra su vida tras críticas al Gobierno Petro

“No me van a intimidar. Seguiré defendiendo a Medellín y a sus ciudadanos con la misma convicción con la que fui elegida”, aseguró.

“Ejercer oposición no me convierte en enemiga del país, ni en blanco de persecución digital ni política. Estos ataques no solo buscan silenciarme, sino exponerme a un riesgo real”, añadió.