Almacenes de Koaj y Lili Pink quedan bajo medidas cautelares en medio de operativo contra presunto contrabando

Las autoridades colombianas impusieron medidas cautelares sobre 38 inmuebles avaluados en $379.873 millones, la mayor parte ubicados en Bogotá. La cuestión es que el operativo alcanzó inmuebles de Koaj y Lili Pink; dichas marcas quedaron en la lupa de la investigación por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando. Hay que recordar en abril de este año la Fiscalía realizó un operativo contra la reconocida marca de ropa interior Lili Pink, una investigación que todavía sigue en curso. Este es un nuevo capítulo que, además, suma a Koaj, una marca colombiana de moda juvenil que pertenece a Permoda. Según información de las autoridades, el valor conjunto de los bienes intervenidos asciende a $379.873 millones. Las propiedades están ubicadas principalmente en Bogotá y distintos municipios de Cundinamarca. El operativo fue coordinado por el Ejército, la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con el objetivo de avanzar en la investigación de una presunta organización criminal transnacional que, según las autoridades, habría utilizado empresas fachada para legalizar mercancía ilícita. Consulte: Caso Lili Pink: Fiscalía recibe nuevo revés mientras la Dian pide cárcel para los ocho imputados Las medidas afectan inmuebles relacionados con establecimientos comerciales de Koaj y Lili Pink, pero las autoridades precisaron que las actuaciones judiciales están dirigidas específicamente contra la propiedad de los bienes y no significan la desaparición total de las marcas.

38 inmuebles intervenidos

La Décima Tercera Brigada del Ejército informó que el procedimiento se desarrolló con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). De los 38 inmuebles cobijados por las medidas, 21 están ubicados en Bogotá, principalmente en los sectores de Unicentro y Toberín. En estas zonas hay locales comerciales vinculados a Koaj y Lili Pink que fueron alcanzados por las decisiones judiciales. Sobre esas propiedades fueron aplicadas medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, mientras avanzan las actuaciones correspondientes. Entérese: Fiscalía imputó al gerente de una tienda Koaj por acoso sexual y acto sexual violento Los otros 17 predios están localizados en los municipios de Tabio, Tenjo, Funza y La Calera, en Cundinamarca. Se trata de inmuebles rurales que también quedaron sometidos a restricciones cautelares. El conjunto de propiedades incluye fincas, apartamentos, bodegas, parqueaderos y locales comerciales.

¿Por qué fueron intervenidas las propiedades?

Según las autoridades, los inmuebles urbanos y rurales estarían presuntamente relacionados con recursos obtenidos mediante actividades de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando.

Locales comerciales relacionados con Koaj y Lili Pink en sectores como Unicentro y Toberín fueron alcanzados por las medidas judiciales.

Los investigadores buscan determinar si los bienes fueron adquiridos con recursos de origen ilícito o si tienen algún vínculo con las actividades que actualmente son objeto de investigación. Sin embargo, las decisiones adoptadas hasta ahora no determinan de manera definitiva la propiedad de los bienes ni la responsabilidad de las personas involucradas. Los afectados podrán controvertir las medidas dentro del proceso judicial. Mientras este avanza, la Sociedad de Activos Especiales administra las propiedades intervenidas. Entérese: Mansiones, ganadería y lujos: así era la vida del hombre que habría lavado dinero para el ELN durante décadas

Lili Pink se defiende

La defensa de Lili Pink, encabezada por los abogados Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña, cuestionó las nuevas medidas de extinción de dominio. Según la defensa, algunas de las propiedades intervenidas no tienen relación con Lili Pink y, en algunos casos, habrían sido adquiridas antes de que existiera la marca. Los abogados también consideran que las medidas generan una afectación patrimonial y tienen efectos confiscatorios sobre inversiones extranjeras que, según su posición, fueron realizadas legítimamente en Colombia. La defensa además señaló que la Fiscalía ha recibido cuestionamientos judiciales durante el proceso. De acuerdo con su comunicado, cuatro jueces declararon ilegales elementos probatorios y posteriormente otro juez negó una medida de aseguramiento al considerar insuficiente la sustentación presentada por la Fiscalía. Para los abogados de Lili Pink, esas actuaciones están siendo utilizadas nuevamente para sustentar las nuevas medidas patrimoniales. Entérese: Una abogada y un policía, en la mira del FBI por filtrar información contra la red de narcotráfico Los del Dorado

¿Qué plantea Lili Pink sobre las prendas decomisadas?

La defensa también cuestionó que, mientras se anuncian nuevas medidas contra la marca, no se conozcan avances sobre denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En particular, los abogados se refirieron a la posible comercialización irregular de cerca de 3.000.000 de prendas que habían sido decomisadas. La defensa aseguró que acudirá a todas las instancias legales necesarias para controvertir las decisiones y evitar que, según su posición, los titulares sustituyan el debate probatorio que corresponde a los jueces. Por ahora, las medidas cautelares continúan dentro del proceso judicial, que deberá determinar el origen de los recursos, la relación de los bienes con las actividades investigadas y la eventual responsabilidad de los implicados. Por parte de Koaj no se conoce una respuesta oficial sobre las medidas. Le puede gustar: Niegan prisión preventiva contra presuntos involucrados en caso Lili Pink; así va la investigación Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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