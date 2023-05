Un georgiano y un argentino son los futbolistas que más se valorizaron esta temporada en el mundo

Lo más notorio es que el cuadro del sur de Italia conquistó su tercer ‘scudetto’ con jugadores que un año atrás no brillaban en el plano internacional y ahora se perfilan como las joyas del mercado de verano en Europa. Es que incluso el futbolista que más se valorizó esta temporada en el planeta pertenece al Napoli, y es el extremo izquierdo georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Es que la temporada estuvo marcada por las exorbitantes inversiones del Chelsea, y en ese orden el top 3 de los que más se valoraron lo complementa el ucraniano Mykhaylo Mudryk, que alcanzó 60M€, cotizándose 51M€ tras su traspaso desde el Shakhtar Donetsk. A gusto de muchos, esta cuantiosa cifra está muy por encima de su valor real y, de hecho, no ha tenido mayor participación en el club londinense.

No obstante, quien más perdió es el delantero belga del Inter, Romelu Lukaku. Aunque su equipo vive una temporada de ensueño y está ad portas de disputar la final de la Champions League contra el Manchester City, para él no ha sido tan buena a pesar de algunos goles claves, pues las lesiones lo han marginado y hoy está por detrás del bosnio Edin Džeko, a ojos de su entrenador. De esta forma, el valor de Lukaku se desplomó 30M€, quedando en 40M€.

Luego vienen el pivote nigeriano Wilfred Ndidi, quien llegó a sonar para el Real Madrid y Barcelona hace un par de años, pero ahora está peleando por no descender con el Leicester y ha visto reducir su ficha 28M€. Misma desvalorización sufrió Paul Pogba, estrella francesa de la Juventus que en el último año se ha perdido más de 35 partidos por las lesiones.

Entre tanto, al parecer a Sadio Mané no le terminó de sentar el cambio de aires. Luego de pasar del Liverpool al Bayern Múnich, el delantero senegalés perdió 25M€ de valor de mercado y su temporada estuvo marcada por el polémico golpe que le propinó a su compañero Leroy Sané tras un partido de Champions ante el City.

Por su parte, el español Ansu Fati es otro de los que no han tenido suerte con las lesiones y su precio bajó 25 M€. A pesar de ser la revelación de la cantera del Barcelona hace unos años y heredar la ‘10’ del argentino Lionel Messi, todo apunta a que su tiempo en el equipo catalán ha terminado y se dice que el técnico del equipo, Xavi, no contará con él la próxima temporada. Eso sí, pretendientes no le faltarán.