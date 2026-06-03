CEO de Nvidia defiende mejores salarios para empleados en auge de la IA: “deben ganar lo máximo posible”

Jensen Huang , CEO de Nvidia, la compañía de chips que hoy es la más valiosa del mundo por capitalización bursátil, lanzó su postura en la feria tecnológica Computex en Taipéi, en medio del debate global sobre salarios, automatización y distribución de ganancias en la industria de inteligencia artificial. Su filosofía salarial podría sonar contracorriente en una industria donde la inteligencia artificial se usa cada vez más para justificar recortes de personal. “Creo que se debería pagar lo máximo posible”, declaró Huang a los periodistas en el marco de la feria tecnológica Computex, celebrada esta semana en Taipéi, Taiwán. Y agregó “Les pago a mis empleados lo mejor que puedo. Eso es lo que hago”. La declaración de Huang respondía a una pregunta sobre Samsung Electronics, socio de Nvidia, que acaba de firmar un acuerdo de compensación con su sindicato para otorgar bonificaciones de hasta 400.000 dólares a ingenieros de chips que amenazaban con ir a huelga.

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El trasfondo: empresas tecnológicas bajo presión por los salarios

La presión de los salarios en las empresas tecnológicas va desde Seúl hasta Taipéi, ya que los grandes ganadores del boom de la infraestructura de IA enfrentan un mismo cuestionamiento: ¿quién se queda con las ganancias? En Samsung, los empleados ganaron en promedio 158 millones de wones el año pasado, equivalente a unos 105.000 dólares. La cifra es alta para estándares globales, pero los trabajadores exigían más, justo cuando las acciones de la empresa acumulan una revalorización cercana al 500% en el último año. El acuerdo evitó una huelga que habría sido potencialmente catastrófica para la cadena global de semiconductores. El caso Samsung no es el único; también está Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), otro socio clave de Nvidia, que salió al paso. Su CEO, C.C. Wei, convocó una reunión interna para garantizar a sus empleados que el programa de incentivos crecerá más rápido este año que el anterior. Esta semana, TSMC celebra su junta general anual, donde es probable que las preguntas sobre compensación y reparto de beneficios vuelvan a dominar la agenda. Siga leyendo: Estas son las empresas que valen más que el PIB de toda América Latina: Nvidia lidera con US$5 billones

¿La IA destruye o mejora los empleos?

Huang también aprovechó el escenario de Computex para pronunciarse sobre el temor más extendido entre los trabajadores de todo el mundo, que la inteligencia artificial se lleve sus puestos de trabajo. El CEO de Nvidia calificó esa narrativa de “absurda” y “una tontería”. En su visión, la IA no eliminará empleos en masa, sino que impulsará ingresos, ganancias y crecimiento del PIB. Quienes aprendan a utilizarla, dijo, tendrán mayores oportunidades en el mercado laboral. Su postura llega en un momento en que varios líderes del sector tecnológico usan precisamente el argumento contrario, la IA como razón para justificar recortes de nómina. De manera paralela, Sam Altman, CEO de OpenAI, se sumó recientemente al mismo debate con una postura más matizada. Retiró algunas de sus predicciones más alarmistas sobre el impacto de la IA en el empleo y declaró: “No creo que vayamos a sufrir el tipo de apocalipsis laboral que algunas empresas de nuestro sector defienden o del que hablan”. Reconoció que habrá impacto, pero lo calificó como menos catastrófico de lo que algunos anticipaban.

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Lo que dicen los estudios: transformación, no extinción