¿Hay que tocar el IVA? Consejo Privado de Competitividad pide revisar el impuesto para enfrentar déficit fiscal

Colombia enfrenta el reto de corregir sus finanzas públicas sin frenar la inversión ni el crecimiento económico. En ese escenario, el Informe Nacional de Competitividad 2026-2027 plantea cambios tanto por el lado del gasto como de los ingresos.
El documento, presentado por el antiguo Consejo Privado de Competitividad (CPC), ahora bajo la identidad de Colombia Compite, propone una hoja de ruta para 2026-2030 y señala cuatro frentes prioritarios: finanzas públicas, sistema de salud, sector minero-energético y reducción de barreras regulatorias.
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En materia fiscal, plantea reducir el gasto estatal que no genere resultados, revisar componentes del sistema de protección social y del Sistema General de Participaciones, y modificar la estructura tributaria para aumentar el recaudo y disminuir cargas sobre la producción y la inversión.
Sin embargo, para Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del CPC, los recortes de gasto no serían suficientes para corregir el desequilibrio actual.
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En declaraciones a Forbes Colombia, Maiguashca señaló que es necesario revisar gastos estructurales relacionados con salud, pensiones, subsidios y el Sistema General de Participaciones.
Aunque respaldó la modernización del Estado y la reducción de gastos improductivos, advirtió que esa fuente no tendría por sí sola la magnitud necesaria para cerrar el desbalance fiscal.
Por eso, puso el IVA entre las alternativas para aumentar los ingresos públicos. “En realidad la única fuente que tiene ese poder es el IVA”, afirmó Maiguashca a Forbes.
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La propuesta no contempla aumentar la tributación corporativa. Por el contrario, la presidenta del CPC considera conveniente reducir parte de la carga sobre el capital para estimular la inversión. Para compensar esos menores ingresos, plantea buscar fuentes alternativas de recaudo.