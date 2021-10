Spencer Stuart Andina escogerá al presidente de ISA

A finales de agosto, Vargas anunció su renuncia a la presidencia de la empresa para emprender nuevos caminos profesionales. En su carta de renuncia manifestó a la junta su agradecimiento por el apoyo y respaldo recibido, así como a su equipo directivo y demás colaboradores de ISA, sin los cuales, según anotó, no hubiese sido posible haber obtenido todos los logros de su gestión.

Esta decisión se conoció luego de que Ecopetrol adquiriera el 51,41% de las acciones de ISA, que pertenecían al Ministerio de Hacienda y Crédito

Público.

Tras estas movidas, la evaluadora de riesgo Moody’s Investors Service afirmó la calificación de ISA “Baa2”, y retiró la evaluación crediticia base (bca) de la empresa de baa2, porque esta ya no está clasificada como “Emisores Relacionados con el Gobierno”.

Según se indicó esta acción de calificación se produjo tras la adquisición por parte de Ecopetrol de la participación mayoritaria del 51,4% de ISA al Gobierno (GOC). “Como resultado, Moody’s ya no califica a ISA según la Metodología de Emisores Relacionados con el Gobierno, ya que Moody’s no suele designar a las subsidiarias de un GRI como si también fueran GRIs. La eliminación del estatus GRI no tiene implicaciones para la calificación de ISA y su Calificación de Emisor ha sido afirmada consecuentemente. Moody’s continuará considerando cualquier beneficio de la propiedad indirecta de GOC, así como el apoyo de Ecopetrol como accionista estratégico sobre una base cualitativa”, se explicó.