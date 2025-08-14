Inversión extranjera en Medellín creció 378% de la mano de 18 proyectos en el primer semestre de 2025

Medellín vive un buen momento en materia de inversión extranjera directa (IED). Solo en el primer semestre de 2025, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI) gestionó 18 proyectos que suman 168,11 millones de dólares y generarán más de 8.100 empleos en la ciudad. Lo revelador, es que ese resultado es 378% más grande que el reportado en el mismo lapso del año pasado, cuando la capital antioqueña captó 35,16 millones de dólares por medio de 7 proyectos de inversión (ver gráfico). La proyección de la ACI obedece a mover unos 400 millones de dólares este año. Una cifra mucho más jugosa que los 150,58 millones que se movieron en 2024. Puede leer: Petro cancela su viaje a la cumbre de los Brics por crisis con EE. UU., mientras Colombia entra al banco sin presidente Cristina Zambrano Restrepo, directora ejecutiva ACI Medellín, destacó que la administración municipal emprendió un plan para recuperar la confianza en las instituciones, algo que en su concepto ha sido clave para lograr este crecimiento del capital. Zambrano indicó que una de las razones que promueve a la ciudad es su ubicación, además de que cuenta con dos aeropuertos, lo que favorece la conectividad con los inversores. “Vamos a estar mucho más conectados cuando en noviembre arranque la operación de Puerto Antioquia”, dijo. También destacó que la región cuenta con un talento humano capacitado y con universidades bien posicionadas en rankings internacionales. Algo por mejorar es el avance en el dominio de la segunda lengua. Añadió que no se puede dejar de lado la calidad de vida que se ofrece en la ciudad, así como su institucionalidad y su articulación entre el sector público, privado y la academia.

Estados Unidos y el sector tecnológico lideran la llegada de capital

En 2025, Estados Unidos ha sido el principal origen de la inversión, con seis de los nuevos proyectos. También destacan iniciativas provenientes de Puerto Rico, Reino Unido, Nueva Zelanda, Brasil, Francia y China. Históricamente, el 28% de la IED en Medellín llega desde Estados Unidos, seguido por España (8%), Chile (8%), Francia (6%) y México (6%). El sector de servicios de tecnología sigue siendo el mayor receptor de inversión, con 10 de los 18 proyectos de 2025 y 135 proyectos en el histórico, que representan el 35% del total. Otros sectores clave son comercio, industrias creativas, agronegocios, energía, infraestructura y manufactura. Entérese: Petro amenaza con no firmar el presupuesto 2026, el más alto de la historia, si no aumenta el gasto social La directora ejecutiva de la ACI precisó que precisamente las empresas de tecnología han sido fundamentales en la atracción de capital, en lo cual tiene que ver mucho que Medellín se esté impulsando como distrito de ciencia, tecnología e innovación.

Este año se destacan las reinversiones de TaskUs, Accenture y Poma, así como la llegada de nuevas compañías como Abatech, Indie Company, Iqor, Recurly y Health Prime. Entre las inversiones históricas figuran gigantes como Pepsico, Globant, Sofasa-Renault, Mercado Libre y Marriot.

Estrategia para atraer más inversión

La ACI Medellín ha puesto en marcha nuevas iniciativas como la Mesa de Inversión Extranjera Directa de Antioquia, que reúne a entidades públicas y privadas para facilitar la llegada de capital extranjero. También se fortalece la diversificación de mecanismos de inversión con MedInvest, un portafolio que conecta proyectos públicos y privados con inversionistas nacionales e internacionales interesados en impacto social, ambiental y económico. La Red de Aliados relanzada este año busca brindar asesoría integral en aspectos jurídicos, financieros, logísticos y de marketing, garantizando que las empresas extranjeras encuentren un entorno favorable y seguro para crecer en Medellín.

Medellín le apuesta al venture capital