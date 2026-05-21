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Hombre metió su Cybertruck a un lago para probar el “Modo Vadeo” y terminó arrestado

El conductor llevó la camioneta eléctrica al lago Grapevine, en Texas, donde el vehículo quedó atascado y comenzó a inundarse antes de ser retirado por equipos de rescate.

  • La camioneta quedó atrapada y comenzó a inundarse mientras avanzaba en el agua. FOTO: Departamento de Policía de Grapevine
    La camioneta quedó atrapada y comenzó a inundarse mientras avanzaba en el agua. FOTO: Departamento de Policía de Grapevine
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
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Un hombre fue detenido el lunes 18 de mayo en Grapevine, Texas, Estados Unidos, después de conducir de manera intencional una Tesla Cybertruck hacia el lago Grapevine para probar la función “Modo Vadeo” del vehículo.

El incidente ocurrió en la rampa para botes del parque Katie’s Woods, donde la camioneta quedó parcialmente sumergida y sin capacidad de movimiento. Las autoridades acudieron al lugar tras recibir reportes de un vehículo dentro del agua y posteriormente arrestaron al conductor por operar en una zona cerrada y por infracciones relacionadas con normas de seguridad acuática.

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El Departamento de Policía de Grapevine identificó al conductor como Jimmy Jack McDaniel. Según reportes citados por NBC5, KDFW y CBS News Texas, el hombre aseguró a los agentes que había realizado maniobras similares “varias veces antes sin incidentes”.

De acuerdo con las autoridades, McDaniel ingresó deliberadamente al lago utilizando el sistema “Wade Mode” o “Modo Vadeo”, una función incluida en la Tesla Cybertruck que permite circular por cuerpos de agua poco profundos, como arroyos o ríos.

Las imágenes del incidente fueron difundidas posteriormente en redes sociales. En los videos se observa a la camioneta intentando avanzar mientras comienza a llenarse de agua. El conductor y los pasajeros abandonaron el vehículo a través de una de las ventanas antes de que el interior quedara inundado.

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Qué dice Tesla sobre el “Modo Vadeo”

El manual oficial de la Cybertruck establece que el sistema está diseñado para atravesar agua en determinadas condiciones y advierte que el conductor debe evaluar previamente la profundidad y el estado del terreno.

Tesla señala que la profundidad máxima recomendada para utilizar el “Modo Vadeo” es de aproximadamente 81,5 centímetros, medida desde la parte inferior del neumático. El fabricante también indica que el conductor debe inspeccionar previamente el área para identificar escombros u obstáculos y recomienda circular a baja velocidad y con precaución. Además, advierte que los daños ocasionados por conducir el vehículo en el agua no están cubiertos por la garantía.

El fabricante también advierte que el vehículo no debe conducirse en cuerpos de agua profundos ni en corrientes rápidas y recomienda regresar a tierra firme si el nivel del agua supera el límite establecido para el sistema.

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Operativo para retirar la camioneta

Tras quedar atrapada cerca de la orilla sur del lago, la Cybertruck fue retirada con apoyo del equipo de rescate acuático del Departamento de Bomberos de Grapevine y de la Policía local. Una grúa especializada participó en la extracción del vehículo.

Las autoridades informaron que el conductor fue arrestado por operar un vehículo en una zona restringida del lago y por otras faltas vinculadas a regulaciones de seguridad acuática. Además, indicaron que no contaba con un registro válido para embarcaciones, requisito exigido por la legislación de Texas para vehículos utilizados en cuerpos de agua.

Katharina Gamboa, portavoz del Departamento de Policía de Grapevine, declaró a CBS News que las autoridades no recomiendan introducir vehículos al agua de manera voluntaria. “No solo es una cuestión de seguridad, sino también una cuestión legal”, afirmó.

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En un comunicado posterior, la Policía recordó que las leyes estatales regulan el uso de vehículos en lagos y otras áreas acuáticas y advirtió sobre los riesgos de ingresar a zonas no habilitadas.

La cárcel de Grapevine informó que McDaniel fue liberado durante la noche del martes 19 de mayo.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es el Modo Vadeo de la Cybertruck?
El “Modo Vadeo” es una función de la Tesla Cybertruck diseñada para permitir el paso por cuerpos de agua poco profundos. Tesla recomienda usarlo solo en condiciones controladas y con una profundidad máxima aproximada de 81,5 cm.
¿Es seguro meter una Cybertruck al agua?
No siempre. Aunque el vehículo tiene un sistema diseñado para atravesar agua superficial, Tesla advierte que su uso indebido puede causar daños graves que no están cubiertos por la garantía.
¿La Cybertruck puede flotar o navegar en el agua?
No. La Cybertruck no es un vehículo anfibio. El Modo Vadeo solo permite cruzar agua poco profunda con precauciones específicas.

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