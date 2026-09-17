Empresa de Risaralda convirtió miles botellas recicladas en una casa para afectados por el terremoto

Una empresa colombiana de Dosquebradas, Risaralda, puso su experiencia en reciclaje y transformación de plástico al servicio de las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Se trata de Infrapol (Infraestructura en Polímeros S.A.S.), compañía dedicada a la recuperación, reciclaje y transformación de plástico usado para fabricar madera plástica destinada a sectores como el agro, la industria y la construcción. En esta ocasión, la empresa convirtió residuos plásticos recolectados junto con la comunidad en una vivienda denominada Unidad Familiar Agropecuaria (UFA), destinada a una familia de la zona rural de Risaralda que perdió su casa durante el sismo.

Más de 3.000 botellas plástica recolectadas

Para desarrollar la vivienda, Infrapol recolectó más de 3.000 botellas plásticas con ayuda de la comunidad. El material fue procesado y transformado en un producto con características similares a la madera plástica. Con este material se construye la estructura de la UFA, una vivienda de 18 metros cuadrados que cuenta con cocina, baño, habitación y comedor. Le puede gustar: Linda Calle cumple 30 años: así enseñó a reciclar a tres generaciones de Medellín El diseño también contempla la posibilidad de incorporar una segunda habitación en el mismo lugar, en caso de que la familia lo requiera. La iniciativa busca demostrar que los residuos sólidos pueden transformarse en materiales resistentes y sostenibles que, además de reducir el impacto ambiental, pueden utilizarse para atender necesidades habitacionales.

Un montaje rápido

Una de las características de la Unidad Familiar Agropecuaria es la rapidez de su montaje. La vivienda es trasladada hasta el predio rural donde será instalada y puede quedar completamente funcional en un periodo de dos a tres días. Durante ese proceso se realiza la instalación y puesta a punto de la estructura y se conecta con las redes existentes de agua, alcantarillado y energía. De esta manera, la vivienda puede ser entregada con estos servicios conectados y lista para ser utilizada por la familia beneficiaria.

¿Quién recibirá la vivienda construida con botellas recicladas?

La casa está destinada a una familia de la zona rural de Risaralda que perdió su vivienda como consecuencia del terremoto del 10 de agosto. Consulte: Revolut, el neobanco británico, recibe aval para operar en Colombia desde 2027 Para acceder a esta solución habitacional, la familia debe contar con un predio rural propio. El terreno, además, debe disponer de conexiones a los servicios de agua, alcantarillado y energía. La condición permite que la vivienda pueda ser trasladada, instalada y conectada a las redes existentes en el predio.

La madera plástica

Infrapol es una empresa colombiana ubicada en Dosquebradas, Risaralda, dedicada a recuperar y transformar plástico usado en madera plástica. La compañía utiliza este material para fabricar productos destinados al consumo en actividades del agro, la industria, la construcción y otros sectores. Su trabajo también incluye programas de formación sobre reciclaje en la fuente y de recolección de empaques de un solo uso.

“Generamos consciencia social basados en programas de formación de reciclaje en la fuente y programas de recolección de empaques de un solo uso, para que la sociedad aporte en este esfuerzo por salvar el planeta”, señala la empresa en su sitio web. La construcción de la UFA representa una aplicación de ese conocimiento en una iniciativa de ayuda a personas afectadas por el terremoto. La propuesta combina una solución habitacional para una familia que perdió su vivienda con el aprovechamiento de residuos que, de otra manera, podrían terminar como desechos. La entrega de la UFA es presentada como una iniciativa de solidaridad social que busca brindar una segunda oportunidad tanto a los materiales reciclados como a las personas que perdieron su patrimonio. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Así, la tecnología desarrollada a partir de plástico recuperado se utiliza para construir una vivienda de montaje rápido destinada a una familia rural en situación de vulnerabilidad. Entérese: Así construyó Grupo Argos la primera casa sismorresistente en Quibdó, en menos de dos semanas, para afectados por terremoto

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