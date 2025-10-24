Informalidad laboral golpea a Cajas de Compensación: número de afiliados cae a su peor nivel desde la pandemia

Aunque el desempleo en Colombia cayó a su nivel más bajo para un mes de agosto, la informalidad laboral continúa en aumento y ya está reduciendo la base de aportes al Sistema de Cajas de Compensación Familiar. Este fenómeno preocupa porque, a pesar de la mejora en las cifras de ocupación, una parte creciente de los trabajadores permanece por fuera de la seguridad social.

En esa línea, según datos de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación (Asocajas), las afiliaciones al Sistema de Compensación Familiar disminuyeron 0,3% entre mayo de 2024 y mayo de 2025, llegando a 10,67 millones de personas. Esta es la segunda caída más pronunciada en los últimos seis años, solo superada por la registrada en 2020, cuando el inicio de la pandemia provocó una reducción cercana al 8%.

En el caso de los afiliados dependientes, es decir, los trabajadores vinculados mediante aportes de sus empleadores, se presentó una disminución de cerca de 13.000 personas (-0,13%). A este comportamiento se sumaron las depuraciones y ajustes en las bases de datos de las Cajas de Compensación, que representaron la salida de aproximadamente 101.000 registros, lo cual también influyó en el descenso general.

Sin embargo, no todas las cifras fueron negativas: la afiliación de pensionados, independientes y facultativos mostró un desempeño positivo, con un aumento de 58.000 personas (12,5%), alcanzando los 518.000 afiliados.

La recuperación del empleo en el país, no obstante, esconde un desafío estructural. Más de la mitad de los trabajadores colombianos sigue siendo informal. En agosto, de los 23,8 millones de ocupados, 13,2 millones eran informales, es decir 55,7% de los empleados no aportan a la seguridad social, lo que quiere decir que cinco de cada 10 puestos de trabajo en el país no son formales.

Esta tendencia demuestra que el crecimiento del empleo no necesariamente se traduce en una mayor formalización y que la calidad del trabajo continúa siendo uno de los principales retos del mercado laboral colombiano.