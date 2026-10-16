Industria manufacturera en Colombia cayó 3,7% en agosto de 2026

En agosto, la producción real de la industria manufacturera observó una variación negativa de -3,7%, las ventas reales cayeron -3,5% y el personal ocupado se contrajo -1,3%.

Según el Dane, de las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 29 apreciaron variaciones negativas en su producción real, restando 5,7 puntos porcentuales a la variación total anual y 10 subsectores con variaciones positivas que sumaron en conjunto 2,1 puntos porcentuales a la variación total.

Los desplomes se apreciaron en sectores manufactureros como la confección de prendas (-15,4%), actividades de impresión (-18,9%), fabricación de productos de caucho (-21,1%) y el curtido de cueros (-19,2%).

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En contraste, la producción fue positiva en actividades como la fabricación de bolsos y artículos de cuero (27,8%), fabricación de muebles (11,3%) y elaboración de bebidas.

De los 14 dominios de departamentos representados por la encuesta del Dane, 9 mostraron variaciones negativas en su producción real, observándose los retrocesos más altos en Córdoba (-38,4%), Risaralda (-18,8%) y Valle (-13,4%).

En Antioquia también se reportó una dinámica negativa de la producción industrial de -2,3%. En el Valle de Aburrá la caída fue de -3,5% y para Medellín el indicador fue -7,9%.