Industria manufacturera en Colombia cayó 3,7% en agosto de 2026

En agosto, la producción real de la industria manufacturera observó una variación negativa de -3,7%, las ventas reales cayeron -3,5% y el personal ocupado se contrajo -1,3%. Según el Dane, de las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 29 apreciaron variaciones negativas en su producción real, restando 5,7 puntos porcentuales a la variación total anual y 10 subsectores con variaciones positivas que sumaron en conjunto 2,1 puntos porcentuales a la variación total. Los desplomes se apreciaron en sectores manufactureros como la confección de prendas (-15,4%), actividades de impresión (-18,9%), fabricación de productos de caucho (-21,1%) y el curtido de cueros (-19,2%). Puede leer: Venezuela impulsa las exportaciones del calzado colombiano En contraste, la producción fue positiva en actividades como la fabricación de bolsos y artículos de cuero (27,8%), fabricación de muebles (11,3%) y elaboración de bebidas. De los 14 dominios de departamentos representados por la encuesta del Dane, 9 mostraron variaciones negativas en su producción real, observándose los retrocesos más altos en Córdoba (-38,4%), Risaralda (-18,8%) y Valle (-13,4%). En Antioquia también se reportó una dinámica negativa de la producción industrial de -2,3%. En el Valle de Aburrá la caída fue de -3,5% y para Medellín el indicador fue -7,9%. Durante lo corrido del año hasta agosto de 2026, la producción real de la industria manufacturera tuvo una variación de 0,4%, las ventas reales de 0,2% y el personal ocupado -1,0%. De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 17 registraron variaciones positivas en su producción real, entre ellas la fabricación de vehículos con 23,7%, la fabricación de muebles con 11,2% y elaboración de bebidas 7,5%. En contraste, 22 subsectores apreciaron variaciones negativas, como la fabricación de productos de caucho (-25,3%), trilla de café (-15,9%) e hilatura y tejeduría (12,7%). Para el periodo enero-agosto la producción industrial en Antioquia cayó 0,6%; en el Valle de Aburrá el desplome fue de 1,4% y en Medellín el indicador se contrajo 4,3%. En otras noticias: 3 Cordilleras, la “locura” de Juanchi Vélez llega a la mayoría de edad, cumple 18 años “Preocupa que la industria complete dos meses consecutivos de caídas en producción y ventas, y que agosto registre uno de los resultados más desfavorables del año. A esto se suma que algunos de los sectores que venían impulsando la actividad industrial hoy contribuyen a su contracción, como las sustancias químicas básicas, los jabones y detergentes, la refinación de petróleo, los productos alimenticios y, particularmente, la industria automotriz”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Para la agremiación, el reto es lograr un crecimiento económico sostenido y diversificado que permita fortalecer los sectores productivos y, particularmente, la industria manufacturera. Esto requiere mayores niveles de inversión y confianza, así como un mayor dinamismo de actividades como la construcción, la infraestructura, el agro y el sector minero-energético. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Siga leyendo: Invierten $1.200 millones para ayudar a 117.000 mipymes de Medellín a controlar sus gastos de energía Bloque de preguntas frecuentes