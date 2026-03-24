La IA ya puede dirigir una empresa: CEO de Nvidia dice que llegaron a un nivel que supera al ser humano

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, lanzó una afirmación que volvió a encender la conversación en la industria tecnológica: “Creo que ya hemos alcanzado la inteligencia artificial general”. Esto se dio en medio del debate global sobre los alcances reales de la inteligencia artificial.
La declaración la hizo durante una entrevista en el pódcast de Lex Fridman, en el que se abordó uno de los conceptos más polémicos del momento: la llamada inteligencia artificial general (IAG), entendida como sistemas capaces de igualar o incluso superar la inteligencia humana.
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