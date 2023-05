“Hay más de 10 demandas de petroleros contra la reforma tributaria”

Hace dos semanas el presidente Gustavo Petro anunció públicamente que empresas petroleras del país radicaron una demanda en contra de la reforma tributaria. Sin embargo, no es una querella la interpuesta en la Corte Constitucional, sino que son más de 10, y por inconstitucionalidad, las radicadas ante el alto tribunal.

Pero el líder gremial dejó en claro que el futuro de la actividad no puede depender de este informe, ya que el aumento de los remanentes de ambos combustibles se da por descontado ya que los altos precios del barril en 2022 ayudaron al incremento. Y advirtió que cuando bajen los precios, así mismo decrecerán los remanentes.

Hay varias empresas del sector que demandaron la tributaria, ¿cómo van los procesos?

“Hay más de diez demandas por inconstitucionalidad contra la reforma tributaria. Nosotros compartimos los argumentos de algunas de esas demandas. Y a la fecha en dos de esas querellas, la Corte Constitucional ha invitado a los gremios del sector, universidades, expertos y consultores a pronunciarse. Creemos que algunas de las medidas impositivas de esta reforma están fuera del marco de la legalidad”.

¿Como cuáles?

“Esto es algo que hace parte de la reserva del proceso, y que será conocido en su momento”.

Pronto se conocerán las nuevas reservas de petróleo y gas, ahí el Gobierno definirá si se firman nuevos contratos.

“Se espera en ese informe un incremento en las reservas de petróleo y gas natural del país. Pero este aumento en los remanentes no necesariamente obedece a que contamos con más recursos en el subsuelo, sino que por los altos precios internacionales en el barril de crudo en el 2022 permitió extraer los dos combustibles por costos de operación rentables. Sin embargo, se debe tener cuidado de no caer en falsos espejismos y de tomar decisiones de política pública por una situación coyuntural, porque así como las reservas van a aumentar, el día que caigan los precios en el mercado internacional, también caerán las reservas de crudo y gas”.

¿Los contratos actuales permitirán aumentar las reservas, como lo proyecta el Gobierno?

“Hay una decisión del Gobierno nacional que la industria petrolera del país comparte, y es optimizar el desarrollo de los contratos existentes. Es decir, buscar la mayor exploración posible en el marco de esos convenios contractuales, así como la mayor producción posible. Y las empresas petroleras se están preparando para ejecutar esta tarea. Solo el tiempo dirá si esta actividad exploratoria es exitosa o no, así mismo si con los contratos existentes se logra mantener la producción actual.

Y cuando digo que el tiempo lo dirá es porque esto no se sabrá de la noche a la mañana, ya que desde el momento en que se firma un contrato hasta cuando se extrae el primer barril técnico no comercial pueden pasar cinco o seis años. En ese abanico de contratos existentes en materia exploratoria hay proyectos más avanzados que otros, los cuales hasta ahora están en etapa preliminar. Lo anterior para señalar que la evaluación que se haga de esos contratos corto o mediano plazo no nos van a dar las respuestas que algunos están buscando”.