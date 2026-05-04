Grupo Cibest crece 6,9% en activos y gana $1,5 billones en el primer trimestre de 2026

El Grupo Cibest presentó un balance financiero sólido al cierre de marzo de 2026. Sus activos alcanzaron los $389,1 billones, lo que representa un crecimiento anual de 6,9%.

El saldo de la cartera en Colombia y Centroamérica también mostró una evolución positiva, al aumentar 6,5% y ubicarse en $261,8 billones. Por su parte, los depósitos de clientes llegaron a $271,7 billones, con un incremento de 10,4% frente al mismo periodo de 2025. En términos de rentabilidad, las utilidades del grupo entre enero y marzo ascendieron a $1,5 billones, reflejando la capacidad de generación de valor del conglomerado financiero. Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest, destacó que estos resultados evidencian la fortaleza del modelo de negocio y la confianza de sus clientes. “Los resultados del primer trimestre confirman la fortaleza de nuestro modelo y la confianza de nuestros 33 millones de clientes en la región. Pero, sobre todo, evidencian el avance de una estrategia pensada para una América Latina cada vez más integrada y global”, señaló. El grupo continúa consolidando un ecosistema financiero que integra banca tradicional, servicios transaccionales, pagos, gestión de activos y soluciones digitales. Esta propuesta opera desde Colombia con marcas como Bancolombia, Nequi, Wompi y Wenia, y se complementa en Centroamérica con Cibest Capital, Bancoagrícola en El Salvador y Bam en Guatemala, entidad que este año celebra 100 años de trayectoria.

La estrategia apunta a acompañar a personas y empresas en el manejo de su dinero en distintos países, facilitando operaciones en múltiples monedas y mercados.

Apuesta por clientes globales y soluciones sin fronteras

En línea con las nuevas dinámicas del mercado, el Grupo Cibest está fortaleciendo su oferta para clientes que operan internacionalmente. Esto incluye personas y empresas que reciben ingresos en distintas monedas, realizan pagos entre países o invierten en mercados globales. En este frente, Wenia —la compañía de activos digitales del grupo— se posiciona como pieza clave. Su portafolio incluye dos stablecoins propias, COPW y USDW, referenciadas 1:1 con el peso colombiano y el dólar estadounidense, respectivamente, y reguladas bajo la jurisdicción de Bermuda.

Además, la Wenia App ofrece 11 activos digitales que permiten invertir, ahorrar o transferir valor. A esto se suma la Cuenta Global, que facilita el envío, recepción, compra y venta de dólares y euros digitales desde y hacia Estados Unidos y Europa. La estrategia digital del grupo ya muestra avances concretos. Nequi habilitó la compra y venta de dólares digitales desde su aplicación, y se espera que esta funcionalidad llegue próximamente a la App Mi Bancolombia. Estas soluciones se suman a otros servicios ya disponibles, como la apertura de cuentas en dólares en filiales del grupo en Panamá y Puerto Rico, directamente desde la App Mi Bancolombia, así como las opciones para recibir giros y remesas internacionales a través de Bancolombia, Bam, Bancoagrícola y Nequi. Otro pilar clave es Cibest Capital, la plataforma regional de inversión del grupo, que integra servicios de banca de inversión, gestión de activos y banca privada desde Colombia, Panamá y Estados Unidos.