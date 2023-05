Para el Gobierno, los hogares que podrán aspirar al subsidio son aquellos que están en condiciones habitacionales inadecuadas.

En el caso de las familias que se encuentren dentro de los cascos urbanos, el núcleo familiar debe estar compuesto de dos a cuatro miembros, que vivan en un cuarto (o pieza), que no posean un espacio para la cocina, que no posean una conexión a alcantarillado, o contar con uno conectado a pozo séptico con sanitario o letrina; y con descarga directa a fuentes de agua (bajamar). Y no tener acueducto.

Y en los hogares rurales, que el número de miembros sea dos y que vivan en un cuarto; que no posean un espacio para la cocina, que obtengan el agua de fuentes no convencionales (pozo sin bomba, aljibe, agua lluvia, río, carrotanque, o agua embotellada); y que no posean una conexión a alcantarillado, o contar con uno conectado a pozo séptico con sanitario o letrina.

Esquemas de implementación

Para acceder a los subsidios, el Ministerio de Vivienda trazó tres esquemas en los que los actores convocados pueden participar. El primero, es el de Gestión comunitaria, a través del cual se convoca a organizaciones populares, entidades, empresas y otros actores interesados en ejecutar los mejoramientos de vivienda.

El segundo, el Asociativo para entidades sin ánimo de lucro y entidades territoriales, el cual buscará desarrollar alianzas con entidades que cuenten con la experiencia y capacidad para ejecutar proyectos de mejoramiento. Y el tercero, es el Público, el cual pretende ejecutar las adecuaciones a través de Fonvivienda y la contratación de patrimonios autónomos.