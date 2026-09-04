Gobierno de De la Espriella toma distancia de la idea de intervenir la tasa de cambio

El Gobierno Nacional se apartó de la posibilidad de intervenir directamente la tasa de cambio, pese a los llamados de algunos economistas y gremios como la Andi para tomar medidas ante la fuerte apreciación del peso colombiano.
Andrés Ricardo Quevedo, viceministro de Hacienda, sostuvo este jueves 4 de septiembre, durante el Congreso Nacional de Exportadores en Cartagena, que el sector público no debería intervenir la dinámica cambiaria, debido a los posibles efectos negativos que una acción de este tipo podría generar sobre la economía.
El funcionario reconoció que el nivel actual de la tasa de cambio no es el adecuado para algunos sectores. Sin embargo, señaló que intervenirla desde el sector público podría generar daños colaterales, especialmente sobre los exportadores.
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“No deberíamos llegar a estos niveles de la tasa de cambio. Yo considero que la tasa de cambio tiene que estar en sus niveles adecuados para que la economía marche de una manera correcta, pero sin que el sector público afecte esa dinámica de la tasa de cambio y genere daños colaterales en el sector público y especialmente en el sector exportador”, afirmó Quevedo.