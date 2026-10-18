Gobierno destinará $2.300 millones para apoyar a más de 270 emprendedores y mipymes de San Andrés

El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, anunció una inversión de $2.300 millones para impulsar los negocios de más de 270 emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los recursos hacen parte de la estrategia Ruta Milagro, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia.

El anuncio fue realizado por el mismo mandatario nacional durante la jornada El Milagro de las Regiones, desarrollada en San Andrés, donde encabezó la entrega de los primeros apoyos económicos a nueve emprendedores de las islas.

Según explicó el mandatario, cada beneficiario recibirá $8,5 millones para fortalecer su negocio, mejorar su capacidad productiva y contribuir a la competitividad de sus actividades económicas.

“Vamos a disponer de 2.300 millones de pesos para más de 270 emprendimientos y mipymes, entregando apoyos de 8 millones 500 mil pesos para impulsar sus negocios”, afirmó De La Espriella, de acuerdo con el comunicado de la Presidencia.

Le puede interesar: “Ruta Milagro”: inicia la recuperación de 3.500 negocios afectados por el terremoto