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Gobierno destinará $2.300 millones para apoyar a más de 270 emprendedores y mipymes de San Andrés

  • Gobierno anunció $2.300 millones en apoyos para más de 270 emprendedores y mipymes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. FOTO: CORTESÍA PRESIDENCIA
    Gobierno anunció $2.300 millones en apoyos para más de 270 emprendedores y mipymes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. FOTO: CORTESÍA PRESIDENCIA
Johan Alexis García Blandón
Johan Alexis García Blandón
hace 22 minutos
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El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, anunció una inversión de $2.300 millones para impulsar los negocios de más de 270 emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los recursos hacen parte de la estrategia Ruta Milagro, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia.

El anuncio fue realizado por el mismo mandatario nacional durante la jornada El Milagro de las Regiones, desarrollada en San Andrés, donde encabezó la entrega de los primeros apoyos económicos a nueve emprendedores de las islas.

Según explicó el mandatario, cada beneficiario recibirá $8,5 millones para fortalecer su negocio, mejorar su capacidad productiva y contribuir a la competitividad de sus actividades económicas.

“Vamos a disponer de 2.300 millones de pesos para más de 270 emprendimientos y mipymes, entregando apoyos de 8 millones 500 mil pesos para impulsar sus negocios”, afirmó De La Espriella, de acuerdo con el comunicado de la Presidencia.

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¿En qué podrán utilizarse los recursos de Ruta Milagro?

Los apoyos económicos podrán destinarse a la compra de maquinaria, equipos y otros activos productivos que permitan mejorar el funcionamiento de los negocios y aumentar su productividad.

Durante la jornada en San Andrés, nueve emprendedores recibieron cheques por $8,5 millones cada uno.

Los beneficiarios reportados por el Gobierno fueron Jannely Haireth Carrasquilla Christopher, Esdras Daniel García Brown, June Ordily Murillo Martínez, Sheryl Pole Williams, Freddy Carson Bowie Williams, Carlina Veloza Jay, Ellys Forbes García, Catherine Julliza Lever Sjogreen y Aleida Biscaino Hudgson.

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La estrategia busca fortalecer el tejido empresarial del archipiélago y ampliar las oportunidades para las familias que dependen de sus emprendimientos. Para ello, contempla no solo la entrega de recursos, sino también acompañamiento técnico y formación empresarial.

De acuerdo con la información oficial, el programa incluye asesoría en formalización, estructura de costos, comercialización, productividad y conocimiento del mercado, aspectos que buscan mejorar la gestión y sostenibilidad de los negocios beneficiados.

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La entrega de los primeros apoyos en San Andrés forma parte de la estrategia gubernamental para fortalecer las empresas de menor tamaño y respaldar a quienes generan empleo y dinamizan las economías locales.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto dinero destinará el Gobierno a los emprendedores de San Andrés?
El Gobierno anunció $2.300 millones para apoyar a más de 270 emprendimientos y mipymes del archipiélago.
¿Cuánto recibirá cada emprendedor beneficiado?
Según el anuncio oficial, cada beneficiario recibirá un apoyo económico de $8,5 millones.
¿En qué se pueden invertir los recursos de Ruta Milagro?
Los recursos podrán destinarse a la compra de maquinaria, equipos y otros activos productivos para fortalecer los negocios.

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