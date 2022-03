Primera “disputa” de Gilinski en asamblea de Sura: se opuso a reforma de estatutos

Este viernes, en la Asamblea de Accionistas 2022 del Grupo Sura, Jaime Gilinski tuvo su primer “choque” con el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

Ante la puesta en consideración de una reforma de los estatutos sociales de Sura, el magnate levantó la voz para mostrar su desacuerdo.

Se trata de unos ajustes con los que Sura modificó el tiempo en el que los accionistas podrán acceder a la información de la empresa. Así, ya no serán 15 días comunes para convocar reuniones de las asambleas de accionistas, sino cinco.

Al respecto, Jaime Gilinski, aseguró: “Me parece que reducir de quince días, a cinco días, no es conveniente para los accionistas minoritarios, expresamente para los fondos internacionales que no tienen la capacidad de estar aquí en cinco días, no es conveniente, así que personalmente no votamos a favor de esa resolución”.

Tras esa intervención, Gonzalo Pérez, presidente del Grupo Sura, puso a consideración el apunte de Gilinski y preguntó a la Asamblea si se aprobaba o no la reforma estatutaria, y esta finalmente le dio la venia al proyecto.

Vale decir que la reforma planteada por Sura también suprimirá que, en caso de reuniones extraordinarias, la información relacionada a las decisiones del encuentro sea puesta a disposición de los accionistas.

Adicional, se modificó la composición de la junta directiva y ya no se habla de que los miembros independientes deberán ser el 25%, sino que deberán ser 3.