Gilinski quiere al GEA, pero no pagar por ese control

Barrero fue secundada por Jaime Robledo, apoderado de Sura (dueña del 35,56% de Nutresa), quien argumentó que la asamblea de ayer hace parte de la toma hostil que desde finales de 2021 inició la familia Gilinski por el GEA.

“En ese contexto se han lanzado ocho ofertas, y los accionistas legítimamente han expresado que no le quieren vender, y por lo que no ha tomado el control”, precisó Robledo.

Desde la óptica del apoderado de Sura, el Grupo Gilinski ha iniciado una metodología que lesiona el contrato social, toda vez que “de manera silenciosa asiste a las asambleas sin manifestar que está en desacuerdo con las decisiones que allí se toman, luego pretende expropiar del derecho al voto a los accionistas y poderse tomar, con interpretaciones traídas de los cabellos, lo que debe ser el recálculo del quorum en las juntas directivas (del GEA)”.

Otro señalamiento de Robledo en contra de Gilinski y sus representantes es el hecho de que no impugnan las actas de las asambleas dentro de los dos meses siguientes, como lo ordena la normativa, sino que esperan a que esté cercana la elección de juntas directivas para “meter una demanda secreta para que nadie se pueda defender y expropiar del voto a otros accionistas para ellos tomarse el control de la junta directiva, no siendo mayoría. Si a uno no le quieren vender, pues no le quieren vender, esas son las reglas del juego”.