Garmin se negó a perder el rumbo; así venció a Apple y Google con ingresos récord de 2.022 millones de dólares

En 2008, casi nadie hubiera apostado un peso por el futuro de Garmin. La empresa vendía navegadores GPS para carros, un negocio que representaba el 70% de sus ingresos, y de la noche a la mañana ese negocio quedó obsoleto. 18 años después, la compañía acaba de reportar el trimestre más fuerte de toda su historia, tras consolidar su tecnología para relojes inteligentes y equipos para deportes.
La cifra, reportada esta semana, da cuenta de 2.022 millones de dólares en ingresos entre abril y junio de 2026, unos 1.750 millones de euros al cambio actual. Por otro lado, el beneficio operativo llegó a 615,5 millones de dólares, un 30% más que en el mismo periodo de 2025. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver casi dos décadas atrás.
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