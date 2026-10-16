Polémica en Chile porque las AFP apostaron ahorros pensionales y perdieron US$7.700 millones, ¿qué riesgo corre Colombia?

Margarita Saldía tiene 57 años y es empleada del sector público en Chile. Tenía planeado jubilarse pronto, pero ahora piensa aplazar ese momento un par de años. Vio cómo se hundía el valor de sus cuentas y ya no le queda más que esperar. “Lo único que puedo hacer es observar el mercado y ver si la situación da un giro”, dice a Bloomberg. Su caso es el rostro de una crisis que sacude al sistema pensional chileno, el mismo que durante décadas se presentó como ejemplo en América Latina. Las siete administradoras de fondos de pensiones (AFP), que manejan unos US$229.000 millones en activos, apostaron a que las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos iban a bajar. Pasó justo lo contrario. El resultado es que las posiciones en derivados (como acciones, divisas, materias primas o tasas de interés) que hace un año sumaban una ganancia de US$1.400 millones terminaron en septiembre con un valor negativo de US$7.700 millones, según cifras del regulador citadas por la agencia Bloomberg. Y quien carga con ese golpe no es la administradora, sino el afiliado. Puede leer: ¿Deben las mujeres pensionarse a la misma edad que los hombres en Colombia? Esto dicen los expertos

¿Qué hicieron las AFP con los ahorros de los chilenos?

En los últimos dos años, las AFP acumularon contratos de derivados conocidos como swaps. La estrategia arrancó como una forma de mejorar la rentabilidad después de los retiros masivos de ahorros durante la pandemia, que sumaron cerca de US$52.000 millones. Las administradoras vieron en estos contratos una vía barata para ganar exposición a las tasas de interés de largo plazo. El economista Víctor Silva, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago (Usach), lo explicó con un ejemplo cotidiano a medios chilenos: “Póngalo así, yo le digo a usted, durante los próximos cinco años usted me paga siempre una tasa fija de 4% y yo le pago siempre la tasa variable que tenga el mercado cada año. Los roles no cambian nunca. Yo siempre recibo la fija y siempre pago la variable”. La ganancia o la pérdida depende de para dónde se mueva la tasa variable. “Si baja a 3%, yo recibo 4 y pago 3, y gano la diferencia. Si sube a 5%, sigo recibiendo 4 pero ahora pago 5, y pierdo la diferencia”, agregó Silva. Las AFP eligieron recibir la tasa fija y pagar la variable, atada a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. “Al ponerse en ese lado, apostaron a que las tasas iban a bajar”, resumió el académico.

De ganar US$2.100 millones a perder US$7.700 millones

En 2025 las tasas bajaron y la jugada salió bien. Pero en 2026 llegó la guerra en Irán, el petróleo superó los US$100 por barril y volvió la inflación. La Reserva Federal (FED) subió las tasas por primera vez desde 2023 y los rendimientos de los bonos del Tesoro escalaron a su nivel más alto en 24 años. El bono a 10 años, que en febrero estaba por debajo del 4%, tocó un máximo de 5,36% a comienzos de octubre. Las AFP quedaron amarradas a recibir una tasa fija baja mientras pagaban una variable cada vez más alta. Hace apenas ocho meses, esas posiciones registraban una ganancia a valor de mercado de US$2.100 millones. El riesgo se había multiplicado sin hacer mucho ruido. Según un análisis de Citigroup, en abril los fondos estaban expuestos a oscilaciones de unos US$131 millones por cada punto básico de movimiento en los rendimientos, frente a unos US$10,6 millones a comienzos de 2024. El valor nocional de los contratos llegó a un máximo de casi US$700.000 millones. “Han pasado de una posición cómoda en las tasas de interés estadounidenses a una incómoda”, dijo Iván Riveros, estratega de Citigroup en Nueva York.

El fondo diseñado para quienes están a punto de jubilarse, el más conservador del sistema, tuvo una caída real de 10,39% entre enero y septiembre, de acuerdo con la Superintendencia de Pensiones. Solo en septiembre retrocedió 4,92%. Es uno de sus peores resultados para los primeros nueve meses de un año desde que se crearon los multifondos, y se acerca al desplome de 13,11% de todo 2021. Ninguna AFP se salvó, todas registran caídas en torno al 10% en ese fondo. El Fondo D pierde 6,38% en lo corrido del año y el Fondo C, 1,50%. En septiembre, los fondos C y D, que manejan casi la mitad de los activos del sistema, cayeron 3,1% y 4,2%, respectivamente. El panorama general no es igual de oscuro. A septiembre, el sistema en conjunto valía unos US$10.700 millones más que a principios de año, una ganancia de 4,8%. El Fondo A, el más riesgoso, subió 8,6%, y el B, 5,3%. Puede conocer: Asofondos critica reforma pensional y reclama cambios “cuanto antes”

La norma que obligó a desarmar la apuesta a pérdida

La crisis estalló el pasado 13 de octubre, cuando Bloomberg reveló que las AFP habían comenzado a cerrar sus posiciones de manera anticipada. Cabe recordar que, en abril, la Superintendencia de Pensiones fijó nuevos límites al riesgo de estos derivados, que entran plenamente en vigencia a comienzos de noviembre. Para el Fondo E estableció un tope de pérdidas de 2% ante escenarios críticos definidos por la autoridad. El más sensible para estos contratos era un alza de las tasas de 0,4 puntos porcentuales. La subida real fue de 1,11 puntos. Al cerrar los contratos, lo que era una pérdida “de papel” se vuelve real. “Para salir de un swap que va en contra hay que pagarle al banco el valor de todas las pérdidas futuras que se esperan, así que una pérdida que hasta hoy era contable pasa a ser real. Ya no se puede esperar a que las tasas bajen para recuperarla”, explicó Silva. Y añadió: “Los bancos saben que las AFP tienen una fecha límite para salir, y quien negocia con el reloj en contra rara vez consigue un buen precio”. Por su lado, Felipe Alarcón, economista jefe de la aseguradora Euroamérica, explicó que “en algún momento tendrán que asumir la pérdida, y eso les va a doler”. Riveros, de Citigroup, coincidió al decir que “lamentablemente, si tienen que liquidar las posiciones este mes, resultará mucho más doloroso de lo que habría sido hace un par de meses”. Por su parte, la Superintendencia le respondió a Bloomberg que las AFP tuvieron un plazo ampliado para prepararse y que ya ajustaron “una parte significativa de las posiciones excedentes”. También recordó que “las AFP tienen el deber fiduciario de gestionar el tiempo disponible para cumplir con sus obligaciones en el mejor interés de sus afiliados”. En agosto, el valor nocional de los contratos había bajado a unos US$525.000 millones. En contexto: “El sistema pensional colombiano no es sostenible y la reforma lo empeora”: presidente de Protección

¿Quién ganó con las pérdidas de los pensionados chilenos?

En las finanzas, lo que unos pierden, otros lo ganan. La Unidad de Investigación de Bío Bío, medio chileno, revisó los informes de la Superintendencia con datos de los swaps al 29 de mayo y encontró que los principales beneficiados eran grandes bancos europeos y de Wall Street. Con la liquidación de los contratos a esa fecha, el francés Société Générale habría recibido US$577 millones; Bank of America, US$549 millones, y BNP Paribas, también francés, US$457 millones. Detrás aparecían Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley. Bloomberg también menciona a Citigroup entre las contrapartes a las que las AFP deben pagar para cerrar las posiciones. En este contexto, ¿cuáles son las administradoras con las mayores pérdidas? AFP Capital encabezaba la lista, con valorizaciones negativas por US$759 millones sumando sus fondos A al E. Solo sus contratos con Morgan Stanley y Bank of America restaban US$245 millones y US$232 millones. Le seguían Cuprum (US$678 millones), Provida (US$624 millones) y Habitat (US$512 millones). En el Fondo E, Capital también lideraba con US$139 millones negativos, el 2,57% de sus activos. En el otro extremo, AFP UNO registraba apenas US$2,1 millones, el 0,44%.

¿Pérdida o caída de valor?

La industria pensional rechaza que se hable de “apuestas”. León Fernández, presidente ejecutivo de la Asociación de AFP, sostuvo que no se trata de una pérdida, sino de “una valorización económica del fondo, consecuencia del alza de tasas”. “Cuando suben las tasas, el valor económico de los activos caen... pero no es una pérdida, porque el activo sigue invertido con un flujo que te va pagando”, argumentó Fernández y agregó: “No hay una pérdida materializada, lo que hay es una caída en el valor”. El gremio, en un comunicado, insistió: “Se trata de una estrategia a largo plazo”. Y AFP UNO, la única administradora que habló con Bloomberg, pidió analizar los resultados de los fondos D y E en su horizonte de largo plazo, pues ambos registran rentabilidades anualizadas positivas a tres y cinco años. Del otro lado, las voces son más duras como la de Fernando Mejido Muñoz, consejero del Consejo Técnico de Inversiones de la Superintendencia de Pensiones y director de la Escuela de Auditoría y Control de Gestión de la Universidad Santo Tomás, quien afirmó: “Las personas que están a puertas de jubilarse, en los próximos meses e incluso dentro de este año, van a realizar una pérdida importante en su fondo, y eso es innegable” Para Silva, el instrumento no es el villano. Los swaps, dijo, “son herramientas que bien usadas sirven para protegerse”, pero “el problema aparece cuando el mismo instrumento se usa para aumentar el riesgo en vez de reducirlo”.

¿A quiénes golpea más esta crisis?

El impacto se concentra en los cerca de 770.000 afiliados del Fondo E. Silva identifica tres grupos especialmente expuestos: quienes están por jubilarse, porque no tienen tiempo para esperar una recuperación; los jubilados en retiro programado, cuya pensión se recalcula cada año según el saldo y podría bajar en el próximo cálculo, y quienes se pasaron al Fondo E buscando refugio. Estos últimos, dijo, “hicieron justamente lo que se les recomendaba para protegerse y terminaron en el fondo que más cayó”. Según la asociación del sector, la mayoría de las personas cercanas a la jubilación está en el Fondo D. Quedan por fuera los jubilados con renta vitalicia, cuya pensión ya está fija y cuyo riesgo asume la aseguradora, y los trabajadores jóvenes, ubicados mayoritariamente en los fondos A y B. “La pérdida no la pagan las AFP como empresas. La pagan los afiliados, porque los fondos son de ellos. Las administradoras siguen cobrando su comisión aunque el fondo caiga”, recalcó Silva, quien advierte además un costo menos visible: “Al afiliado se le dijo durante años que el fondo E era el más seguro, y hoy descubre que fue el que más perdió en 2026”. Le puede interesar: ¿Conviene trasladarse de un fondo privado a Colpensiones? Los riesgos que debe revisar antes de decidir

El modelo que inspiró a Colombia