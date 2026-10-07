Esta es la cúpula de empresarios que administrará el Fondo Milagro para reconstruir el país

El presidente Abelardo de la Espriella reveló los nombres de los empresarios y funcionarios que estarán al frente de la administración y dirección del Fondo Milagro, creado para manejar los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
La estructura combina perfiles del sector privado, dirigentes gremiales y funcionarios del Gobierno. Entre los integrantes están empresarios que han dirigido compañías de gran reconocimiento nacional, además de figuras con experiencia en organizaciones gremiales y proyectos de desarrollo regional.
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La composición busca aportar experiencia técnica al manejo de los recursos, un aspecto que, de acuerdo con el planteamiento entregado, debe prevalecer en la administración del fondo.