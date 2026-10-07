Esta es la cúpula de empresarios que administrará el Fondo Milagro para reconstruir el país

El presidente Abelardo de la Espriella reveló los nombres de los empresarios y funcionarios que estarán al frente de la administración y dirección del Fondo Milagro, creado para manejar los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. La estructura combina perfiles del sector privado, dirigentes gremiales y funcionarios del Gobierno. Entre los integrantes están empresarios que han dirigido compañías de gran reconocimiento nacional, además de figuras con experiencia en organizaciones gremiales y proyectos de desarrollo regional. Consulte: Así funcionará el Fondo Milagro: detalles del contrato para la reconstrucción dos meses después del terremoto La composición busca aportar experiencia técnica al manejo de los recursos, un aspecto que, de acuerdo con el planteamiento entregado, debe prevalecer en la administración del fondo.

¿Quién gerenciará el Fondo Milagro?

El Fondo será gerenciado por el empresario antioqueño Jaime Uribe, quien fue designado para coordinar, administrar y hacer seguimiento a los recursos, además de coordinar el plan de reconstrucción. Uribe había sido nombrado en julio presidente de ProColombia y llega a esta responsabilidad con más de 25 años de trayectoria empresarial, principalmente en actividades industriales, manufactureras, comerciales y de consumo.

Jaime Uribe junto a Juan Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella. FOTO REDES SOCIALES

Su experiencia incluye la creación y dirección de compañías, gestión financiera, negociación internacional y apertura de mercados. Su designación se produce en medio de las millonarias donaciones realizadas por empresarios, empresas y gobiernos extranjeros para atender las consecuencias del terremoto.

La cúpula de empresarios del Fondo Milagro

La directiva estará integrada por Liliana Restrepo, Germán Bahamón, César Caicedo, Arturo Calle y Carlos Ríos.

Liliana Restrepo

Liliana Restrepo es una de las figuras empresariales más reconocidas de Pereira y cofundadora de Frisby. Es economista de la Universidad Libre de Pereira y tiene un posgrado en Gerencia de Proyectos de la Universidad San Francisco de Quito. También se ha formado en coaching ontológico, programación neurolingüística y facilitación de programas de transformación organizacional y comunitaria, con un enfoque orientado al desarrollo de la conciencia y al trabajo con colaboradores. Restrepo fundó en 1977, junto con su esposo Alfredo Hoyos Mazuera, la primera cadena de pollo apanado del país. Bajo su liderazgo empresarial, Frisby se consolidó hasta alcanzar 260 restaurantes en Colombia y generar más de 3.500 empleos directos. Entérese: MinHacienda decreta la creación del Fondo Milagro para financiar la reconstrucción tras el terremoto, ¿cómo funcionará?

Germán Bahamón

Germán Bahamón es gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, cargo para el que fue elegido en abril de 2023 durante el Congreso Nacional de Cafeteros Extraordinario, máxima instancia de deliberación gremial de la organización. Es ingeniero de producción agroindustrial de la Universidad de La Sabana y cuenta con especializaciones en mercadeo estratégico, del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), y en mercadeo ejecutivo de la Escuela de Administración Kellogg, de la Universidad Northwestern, en Chicago. Bahamón acumula más de 20 años de experiencia en cargos de alta gerencia nacional e internacional. Ha trabajado en compañías como Apple, Sony Ericsson, América Móvil y Kimberly-Clark, además de participar en procesos relacionados con comunidades desfavorecidas y formalización de tierras. La Federación Nacional de Cafeteros destaca de su gestión el impulso al crecimiento sostenible, rentable y responsable de las organizaciones, así como el uso de tecnología y comunicaciones para el comercio internacional y la apertura de nuevos mercados. Lea también: Fondo Milagro ya está listo: De la Espriella confirma su puesta en marcha

César Caicedo

César Caicedo es economista de la Universidad de Tufts, en Estados Unidos, y cuenta con una especialización en administración de empresas, con énfasis en mercados y finanzas, de la Universidad de Miami. Es nieto de Hernando Caicedo, fundador de Colombina, y asumió la presidencia de la compañía en 2002, cuando tenía 33 años. Durante su gestión ha sido reconocido como el modernizador de Colombina, al ampliar el negocio desde las golosinas hacia otros segmentos de alimentos, fortalecer su infraestructura, impulsar las exportaciones y ampliar la presencia internacional de la compañía. Caicedo también lideró en 2015 la compra de la empresa española de confitería Fiesta, con la que la compañía fortaleció su entrada al mercado europeo. Su trayectoria también incluye participación gremial y en proyectos de desarrollo del Valle del Cauca. Presidió la junta de la seccional de la Andi en el departamento y participó en iniciativas como Propacífico y la Unión de Acción Vallecaucana. Además, ha integrado juntas de empresas familiares como Riopaila Castilla y tuvo participación directiva en el Deportivo Cali.

Arturo Calle

FOTO COLPRENSA

Este empresario paisa, modisto y filántropo colombiano y fundador de la marca de moda masculina que lleva su nombre, una de las compañías más reconocidas del sector en Colombia. Cuenta con 60 años de experiencia al frente de su empresa y mantiene cercanía con el actual Gobierno. Actualmente encabeza el comité consultivo de sabios ad honorem del Ejecutivo y forma parte de la junta directiva del Fondo Milagro.

Carlos Ríos

Foto Cortesía

Carlos Ríos es abogado, empresario y magíster en Estudios Políticos y en Seguridad y Defensa. Fue anunciado en julio de 2026 como secretario general de la Presidencia de la República por el entonces presidente electo Abelardo de la Espriella. Su misión dentro del Gobierno es coordinar el cumplimiento de los compromisos de la administración con los colombianos. A diferencia de los otros integrantes, existe menos información pública disponible sobre su trayectoria previa, debido a que se trata de un funcionario que llegó recientemente a la administración pública.

¿Qué hará el Consejo Directivo del Fondo Milagro?

El Consejo Directivo tendrá a su cargo la dirección estratégica y la priorización de los recursos del Fondo Milagro. Entre sus principales responsabilidades estará adoptar el Plan General de Intervención, Recuperación y Reconstrucción y aprobar los programas y proyectos que serán financiados. También deberá establecer metas e indicadores de gestión, producto, resultado e impacto, además de aprobar el presupuesto operativo y el plan anual de contratación. A este órgano corresponderá igualmente aprobar el manual operativo y el manual de contratación, determinar las cuantías y operaciones que requerirán autorización previa y aprobar la creación de subcuentas cuando sean necesarias. Entérese: Jaime Uribe, el empresario paisa que asume como gerente de la reconstrucción tras el terremoto Otra de sus funciones será definir los criterios de elegibilidad, priorización y focalización de las intervenciones, así como aprobar la política de administración de riesgos. En materia de control y transparencia, el Consejo Directivo deberá seleccionar mediante convocatoria pública e internacional la firma encargada de la auditoría independiente. También tendrá que examinar los informes financieros, contractuales, físicos y de resultados y ordenar medidas correctivas cuando encuentre desviaciones o problemas de ejecución. El órgano deberá además aprobar y publicar los informes de gestión, adoptar su propio reglamento interno y evaluar al menos una vez al año si continúa existiendo el objeto para el cual fue creado el Fondo Milagro, con el fin de determinar si debe continuar o ser liquidado.

¿Cómo funcionará el Fondo Milagro?

El Decreto 1379 de 2026 estableció la creación del Fondo Milagro como un patrimonio autónomo encargado de administrar los recursos necesarios para atender la crisis ocasionada por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La creación del fondo respondió a las limitaciones de los mecanismos tradicionales para atender la emergencia y busca centralizar recursos nacionales, internacionales y privados destinados a la asistencia humanitaria y la reconstrucción. Su funcionamiento estará dirigido por un Consejo Directivo y coordinado por un gerente. Los recursos permanecerán en la Cuenta Única Nacional hasta que se realicen los pagos directos a los beneficiarios. Además, la gestión financiera tendrá vigilancia de una auditoría internacional independiente y estará sometida al control fiscal de la Contraloría General de la República. Le puede gustar: Fondo Milagro ya está listo: De la Espriella confirma su puesta en marcha

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